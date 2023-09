Smaližiams patiks: „Lidl” siūlys spurgas vos už vieną centą

Gimtadienį švęs su spurgomis

Kurią spurgą įsigyti, kiekvienas pirkėjas galės pasirinkti pats. Iš viso „Lidl“ asortimente yra devynios skirtingos spurgos: nuo tradicinių varškės iki amerikietiškųjų su skylute ar apvaliųjų spurgų su skirtingais įdarais. Beje, įdarų pasirinkimas – taip pat gausus: „Lidl“ kepinių skyriuje rasite spurgų su vaisių, šokolado, obuolių, sūrio pyrago bei riešutų ir nugos įdarais.

„Kaip ir per savo gimtadienius, taip ir minėdami programėlės sukaktį, norime klientams suteikti galimybę trumpam atsipūsti bei pasimėgauti šventiniu desertu. Juk joks gimtadienis neapsieina be saldumynų. Be to, specialūs spurgų kuponai puikiai atspindi mūsų programėlę ir tai, kodėl klientai ją mėgsta. Kartu tai – ir būdas sutaupyti, ir žaidimas“, – sako „Lidl Plus“ programėlės vadovas Martas Juodgudis.

REKLAMA

REKLAMA

Išskirtinis „Laimės ratas“

Prizų bei netikėtumų netrūksta ir gimtadieniniame „Laimės rato“ žaidime, kuris tęsis iki pat spalio 1 d. Čia taip pat vos už 1 centą galima įsigyti tam tikrus produktus, tačiau greičiausiai daugelis norėtų išsukti ypatingąjį „Auksinio krepšelio“ prizą. Jį laimėję pirkėjai galės nemokamai apsipirkti „Lidl“ parduotuvėje už tokią sumą, kiek išleido paskutinio apsipirkimo metu.

REKLAMA

„Viena iš gimtadienio dovanų – specialų „Laimės ratą“ – pasirinkome neatsitiktinai, nes tai mūsų pirkėjų ir programėlės naudotojų labai mėgstama funkcija. Iš viso per pastaruosius metus „Laimės rato“ bei „Trink ir laimėk“ laimingų kuponų buvo išdalinta daugiau nei 5,8 mln. Tačiau šįkart žaidimo prizai – išskirtiniai. Kiekvieną kartą per šventinę savaitę apsipirkę mūsų parduotuvėse, pirkėjai galės sukti ratą ir visi kažką laimės bei taip dar labiau sutaupys apsipirkimo metu: nuo „Auksinio krepšelio“ prizo ar nuolaidų iki įvairių gardžių produktų, kurių kainos sieks vos 1 centą“, – sako M. Juodgudis.

REKLAMA

REKLAMA

Padeda ir planuoti, ir taupyti

Anot „Lidl Lietuva“ atstovo, „Lidl Plus“ mobilioji programėlė rinkoje atsirado būtent tada, kai vis daugiau gyventojų Lietuvoje yra linkę atidžiau planuoti savo pirkinius. Todėl galimybė paprastai ir greitai patikrinti specialius „Lidl“ pasiūlymus tiesiog savo telefone – labai pasiteisino. Pirkėjai aktyviausiai naudojasi specialiais kuponais ir nuolaidomis, įsigydami tokius produktus kaip bananai, pienas, sviestas, cukrus, varškė grūdeliais. Taip pat skuba pigiau nusipirkti kiaulienos, kiaušinių, agurkų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Be įprastų nuolaidų kuponų maisto ir kitoms prekėms bei asmeninių pasiūlymų ar kaupiamųjų nuolaidų, „Lidl Plus” mobilioji programėlė leidžia paprastai sekti savo išlaidas ir nekaupti popierinių kvitų, nes visus juos galima rasti savo telefone. Per pastaruosius dvejus metus mūsų programėlės vartotojų ratas vis auga, vadinasi, kiekvienas pirkėjas atranda būtent jam tinkamiausias naudas“, – prideda M. Juodgudis

Dar vienas „Lidl Plus“ išskirtinumas – tai, kad mobilioji programėlė pirkėjams padeda planuoti apsipirkimą ir išvengti ilgų eilių. Žmonės joje gali pasirinkti norimą „Lidl” parduotuvę ir tuomet rasti visą aktualiausią informaciją: savaitės leidinius, parduotuvės adresą, jos darbo laiką arba realiu metu matyti parduotuvės užimtumą.

REKLAMA

„Lidl Plus” mobilioji programėlė yra prieinama kiekvienam registruotam naudotojui, o į ją integruotas unikalus QR kodas atstoja fizinę lojalumo kortelę. Norint pradėti naudotis specialiais lojalumo pasiūlymais, nereikia pildyti jokių popierinių formų, registracija vyksta pačioje programėlėje ir ilgai neužtrunka.

Išmaniesiems telefonams pritaikyta „Lidl Plus“ aplikacija prieinama „App Store“ ir „Google Play“ parduotuvėse, todėl pirkėjams, norintiems pasinaudoti jiems skirtais lojalumo pasiūlymais, nereikia turėti fizinių nuolaidų kortelių.

Pasinaudoti „Lidl Plus“ programėle galima visose Lietuvoje veikiančiose „Lidl“ parduotuvėse 26 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.