„Kraujo maišeliai“, „valgomos smegenys“ ir kiti aštrūs pojūčiai: ką per Heloviną skanauja Lietuvos gyventojai?

Šiurpiausiais skanėstais besirūpinančio parduotuvių tinklo „Candy Pop“ Baltijos šalių mažmeninės prekybos vadovė Neringa Vytė sako – akivaizdu, jog Lietuvoje Helovino tradicija įgauna pagreitį. Kasmet artėjant šiai šventei Lietuvos pirkėjai ieško ne tik tradicinių skonių, bet ir drąsiai eksperimentuoja su naujovėmis, renkasi išskirtinius prekių ženklus bei riboto leidimo teminius gaminius ir jų rinkinius.
„Pagrindinis skirtumas tarp kitų šalių ir Lietuvos yra tai, kad nemaža dalis žmonių pas mus Helovino vis dar nešvenčia. Tačiau šiurpiausios metų nakties gerbėjai tai daro labai entuziastingai ir tam kruopščiai ruošiasi. Tikrai galima sakyti, kad lietuviai sparčiai vejasi amerikietišką šios šventės tradiciją, pridėdami jai savitų atspalvių: esame labiau linkę rinktis kokybiškus, įdomius skanėstus, išbandyti naujienas, ir vengiame vienkartinių, menkaverčių smulkmenų“, – sako N. Vytė ir pristato šviežiausias šių metų Helovino saldumynų tendencijas.
Šiurpus ir intriguojantis pasirinkimas
Pasak N. Vytės, ieškodami Helovino skanumynų, Lietuvoje pirkėjai yra vis drąsesni, išrankesni ir visuomet žvalgosi naujovių. Paaugliai ir jauni suaugusieji labiau linkę eksperimentuoti – drąsiau renkasi ypač rūgščius arba labai aštrius skanėstus, valgomas pramogas. Tuo metu šeimos su vaikais dažniau renkasi linksmus, teminius rinkinius su spalvingais guminukais arba šokoladiniais saldainiais.
„Sparčiai auga susidomėjimas išskirtiniais skoniais ir konkrečiais prekių ženklais. Noras pirmiems paragauti tai, ką iki tol matė tik „TikTok“ sraute arba girdėjo iš draugų (arba savo vaikų), skatina rinktis nebe vien netikėtą formą, bet ir aiškiai įvardintą skonį bei konkretų prekių ženklą“, – teigia tinklo atstovė.
Absoliučios šių metų žvaigždės – visame pasaulyje žaibiškai išpopuliarėję sodrių vaisių skonių „Amos“ guminukai su Helovino personažais ir speciali pamėgtų TAKIS „Zombie Edition“ traškučių linija.
„Tuo metu aštrių įspūdžių ieškantys saldumynų gerbėjai renkasi „patyrimines“ alternatyvas: „Blood Bag“ (liet. kraujo maišelis) ir „Brain in Blood“ (liet. smegenys kraujyje). Be to, šiemet turime ir riboto leidimo „Haunted Mystery Box“ naujovę – paslaptingą rinkinį su specialiais Helovino siurprizais“, – sako N. Vytė.
Visgi ji pripažįsta, kad dalis „pokšto arba saldainio“ krepšeliams vis dar ruošiasi paskutinę minutę.
„Kalbant apie užsakymus internetu čia aktyviausi yra paskutinės minutės pirkėjai, kurie nespėjo pasiruošti vakarėliui, jį užmiršo, arba poreikis atsirado čia ir dabar, per daug neplanuojant iš anksto“, – pažymi N. Vytė.
Kai saldainiai – ne vienintelis rūpestis
Paskutinės minutės klientų poreikius pildančios technologijų bendrovės „Wolt“ generalinis direktorius Baltijos šalyse Mantas Lomsargis taip pat pripažįsta, kad šventiniu laikotarpiu – ar tai būtų Helovinas ar kitos metų progos – platformoje pastebimai išauga užsakymų iš saldumynų parduotuvių srautai.
„Spalis tikrai gali pretenduoti į saldumynų užsakymų mėnesį-nugalėtoją. Viena vertus, tai gali lemti ir dalies švenčiančiųjų vėlyvas pasiruošimas, kita vertus, mūsų platformos teikiamos paslaugos leidžia klientui negaišti laiko vaikštant po fizines parduotuves ir susidėlioti sau patinkanti delikatesų krepšelį tada, kai jam tai patogiau“, – sako M. Lomsargis.
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad reikšmingą dalį platformoje pateikiamų užsakymų artėjant Helovinui sudaro ir įvairios dekoracijos bei kostiumai.
„Akivaizdu, jog lietuviai šios šventės minėjimui skiria vis daugiau energijos ir dėmesio. Galima sakyti, Helovinas pamažu iš nišinio vakarėlio tampa tikru rudens šventiniu sezonu – su moliūgais, kostiumais ir, žinoma, saldumynais“, – teigia bendrovės vadovas.