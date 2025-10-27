Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Meghan Markle parodė ūgtelėjusius vaikus: proga – ypatinga

2025-10-27 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 14:25

Prieš pat Heloviną Meghan Markle pasidalijo jaukiomis akimirkomis iš šeimos išvykos į moliūgų ūkį. Hercogienė suteikė gerbėjams progą pažvelgti į Saseksų šeimos pasiruošimą šventei – princas Harry skaptavo moliūgą, o vaikai linksmai bėgiojo po laukus.

Meghan Markle ir princas Harry (nuotr. SCANPIX)
5

Prieš pat Heloviną Meghan Markle pasidalijo jaukiomis akimirkomis iš šeimos išvykos į moliūgų ūkį. Hercogienė suteikė gerbėjams progą pažvelgti į Saseksų šeimos pasiruošimą šventei – princas Harry skaptavo moliūgą, o vaikai linksmai bėgiojo po laukus.

0

Vaizdo įrašas, kurį Meghan paskelbė savo „Instagram“ paskyroje, sudarytas iš trumpų klipų ir nuotraukų, užrašytas žodžiais „Happy Sunday“ („Linksmos sekmadienio dienos“) ir lydimas klasikinės dainos California Dreamin grupės The Mamas & the Papas, rašo mirror.co.uk.

Meghan Markle ruošiasi Helovinui
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Meghan Markle ruošiasi Helovinui

Vaikai džiaugėsi pramoga

Įrašo pradžioje matyti moliūgais nusėtas ūkis ir šiaudinė baidyklė, o vėliau – šešiametis Archie, bėgantis moliūgais išrikiuotu taku.

Trejų metų Lilibet sėdi vežimėlyje tarp didelių moliūgų, kuriuos traukia mama, o vėliau mergaitė išsirinkinėja mažesnius moliūgus iš šventiškai papuošto statinės.

Vienas švelniausių momentų – kai Harry ir Meghan žingsniuoja susikibę rankomis, o Archie bėga priešais juos taku.

Meghan taip pat pasidalijo pagreitintu vaizdo įrašu savo „Instagram“ istorijoje, kuriame matyti, kaip Harry kruopščiai skaptuoja moliūgą – pažymi markeriu, išpjauna ir galiausiai parodo džiugiai besišypsantį moliūgą. Kaip ir anksčiau, Meghan pasirūpino vaikų privatumu – jų veidai vaizdo įraše nerodomi.

Šis įrašas pasirodė netrukus po to, kai princo Harry atstovai komentavo Mirror paskelbtas kalbas, esą Saseksai svarsto galimybę leisti Archie mokytis prestižinėje Etono koledžo mokykloje, vienoje brangiausių Jungtinėje Karalystėje.

„Galiu patvirtinti, kad princas Harry neregistravo Archie į Etoną ir neturi planų siųsti sūnaus į šią mokyklą“, – leidiniui sakė princo atstovas.

Kate Middleton (Nuotr. SCANPIX ir socialinių tinklų)
Masiškai plinta naujas Kate Middleton vaizdo įrašas internete: pamatę, ką ji daro, negalėjo patikėti (4)

