  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Prasideda priešpilnis: Budraitytė bedė pirštu į 4 Zodiako ženklus

2025-10-28 18:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 18:10

Besibaigiant spaliui, paskutinį mėnesio trečiadienį prasidės priešpilnio mėnulio fazė. Šis metas numatomas pakankamai pozityvus ir palankus, ypač tiems, kurių gyvenimas ypatingai susijęs su protine veikla.

Prasideda priešpilnis: Budraitytė bedė pirštu į 4 Zodiako ženklus (tv3.lt fotomontažas)

Besibaigiant spaliui, paskutinį mėnesio trečiadienį prasidės priešpilnio mėnulio fazė. Šis metas numatomas pakankamai pozityvus ir palankus, ypač tiems, kurių gyvenimas ypatingai susijęs su protine veikla.

Naujienų portalui tv3.lt apie priešpilnio savaitę papasakojo astrologė Vaiva Budraitytė. Ji pateikė malonių žinių daugumai.

„Mėnesio pabaiga ir mėnesio pradžia bus puiki“, – bendrai savaitę apžvelgusi sakė pašnekovė.

Puikus laikas užsiimantiems protine veikla

Kaip pasakojo astrologė, pirmiausia priešpilnis apdovanos tuos, kurie aktyviai užsiima protine veikla. Anot jos, šiai kategorijai aiškiausiai priklauso mokiniai, studentai, mokslininkai, dėstytojai.

„Labai palanku mokytis. Dabar visa, ką mokysitės, įsimins ilgam. Jeigu skirsite laiko mokymuisi, bus palanku ir pasieksite labai aukštų rezultatų.

Apskritai, atsižvelgiant į astrologinį palankų laiką ir užsiimant atitinkamomis veiklomis, galima nemažai pasiekti. Visa tai padaryti kur kas lengviau, rezultatai būna šimtą kartų geresni“, – pasakojo astrologė.

Ji taip pat pridėjo, kad galima išskirti prekybininkus, kuriems per priešpilnį numatomas tikras pasisekimo pikas. Anot jos, pardavimai eisis puikiai, prekybininkai galės pasidžiaugti sukauptu pelnu.

„Nuo lapkričio 1 dienos taip pat bus labai palanku pateikti save pasauliui, reklamuoti save, siekiant gauti naują darbą arba aukštesnes pareigas. Dabar yra pats laikas per saviraišką siekti kažko daugiau gyvenime“, – tikino ji.

Įspėjo dėl Helovino

Nors savaitė numatoma palanki, visgi V. Budraitytė skaitytojams priminė, kad laikas nuo spalio 31 iki lapkričio 2 dienos yra energetiškai jautrus. Pasak jos, tomis dienomis linija tarp dviejų pasaulių suplonėja, tad verta elgtis apdairiai.

„Heloviną reiktų švęsti išmintingai, kadangi kosminis poveikis šiomis dienomis labai stiprus“, – įspėjo ji.

Dėl to astrologė ragino būti išmintingais ir nepasiduoti naujoms tradicijoms. Pasak jos, verta sutelkti mintis ir jėgas į tai, ką nuo senų senovės mini lietuviai – Vėlines.

„Šiuo laiku nereikėtų rizikuoti. Kaip sakoma, tie, kurie patys saugosi, tuos ir Dievas saugo“, – pridūrė ji.

Įvardijo 4 sėkmingiausius Zodiako ženklus

Pasiteiravus astrologės, kuriems Zodiako ženklams ši savaitė numatoma išskirtinė, ji įvardijo keturis sėkmingiausius ženklus.

Pasak jos, visiems Zodiako ženklams savaitė bus palanki. Vis tik kai kuriems ji atneš ypatingai malonų laiką.

„Sėkmingiausi savaitės ženklai – Žuvys, Mergelės, Avinai ir Svarstyklės. Visiems seksis, šią savaitę perspėjimų nėra“, – teigė ji.

Vaivos Budraitytės pranašystės (tv3.lt fotomontažas)
Šios dienos smogs 2 Zodiako ženklams: nesakykite, kad Vaiva neįspėjo (2)
V. Budraitytė įspėja 1 Zodiako ženklą: ši delčia – itin pavojinga (tv3.lt fotomontažas)
Skubiai įspėja 4 Zodiako ženklus: jums prasidėjo itin klastingas laikas (1)
Delčia Vaiva Budraitytė, delčia (nuotr. Šarūnas Mažeika/BNS, 123rf.com)
Netrukus prasidėsianti delčia smogs 4 Zodiako ženklams: Budraitytė įspėja saugotis (5)
Budraitytė įspėja: alkoholis dabar ypač pavojingas (tv3.lt fotomontažas)
Prasidėjusi pilnatis nepasigailės 4 Zodiako ženklų: nesakykite, kad Vaiva neįspėjo (10)
