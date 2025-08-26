Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Aurimui Mockui – stulbinanti žinia

2025-08-26
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 13:39

Keliautojas Aurimas Mockus, bandęs perplaukti Ramujį vandenyną, pasidalino džiugia naujiena. „The Ocean Rowing Society International“ organizacija patvirtino – plaukimas per vandenyną įtvirtintas kaip įvykęs, o Aurimas Mockus pažymėti šiam įvykiui, gavo patvirtinantį sertifikatą.

Keliautojas Aurimas Mockus, bandęs perplaukti Ramujį vandenyną, pasidalino džiugia naujiena. „The Ocean Rowing Society International" organizacija patvirtino – plaukimas per vandenyną įtvirtintas kaip įvykęs, o Aurimas Mockus pažymėti šiam įvykiui, gavo patvirtinantį sertifikatą.

2

Aurimas Mockus, gerai žinomas lietuvių keliautojas. Prieš kurį laiką vyras sutelkė visas savo jėgas ir ryžosi gyvenimo kelionei – savo jėgomis, su valtimi perplaukti Ramujį vandenyną.

Aurimas Mockus
Gerbėjams ir visiems palaikiusiems vyrą buvo galima stebėti tiesiogiai, kokioje vietoje jis yra. Kelionės metu Aurimas buvo dingęs, bet vėliau surastas. 

Aurimo kelionė įskaityta

Aurimas savo socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia naujiena – jo kelionė užskaityta, kaip įvykusi.

Aurimas pasidalino sertifikato nuotrauka, kuris įrodo, jog kelionė per Ramujį vandenyną užskaityta kaip įvykusi.

Vyras pasidalinęs nuotrauka, rašo:

„Pagaliau The Ocean Rowing Society International sulaukiau pripažinimo!

138 dienos 21 val. 23 min.

Normalu, kad kažkiek laiko tai užtruko, kadangi mano situacija tikrai nebuvo eilinė ir teko įvertinti tam tikrus aspektus“.

