Aurimui Mockui – stulbinanti žinia

Aurimas Mockus, gerai žinomas lietuvių keliautojas. Prieš kurį laiką vyras sutelkė visas savo jėgas ir ryžosi gyvenimo kelionei – savo jėgomis, su valtimi perplaukti Ramujį vandenyną.
Gerbėjams ir visiems palaikiusiems vyrą buvo galima stebėti tiesiogiai, kokioje vietoje jis yra. Kelionės metu Aurimas buvo dingęs, bet vėliau surastas.
Aurimo kelionė įskaityta
Aurimas savo socialiniuose tinkluose pasidalino džiugia naujiena – jo kelionė užskaityta, kaip įvykusi.
Aurimas pasidalino sertifikato nuotrauka, kuris įrodo, jog kelionė per Ramujį vandenyną užskaityta kaip įvykusi.
Vyras pasidalinęs nuotrauka, rašo:
„Pagaliau The Ocean Rowing Society International sulaukiau pripažinimo!
138 dienos 21 val. 23 min.
Normalu, kad kažkiek laiko tai užtruko, kadangi mano situacija tikrai nebuvo eilinė ir teko įvertinti tam tikrus aspektus“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!