Ramiajame vandenyne nuskendo 3000 naujų automobilių į Meksiką plukdęs laivas

„Morning Midas“ nuskendo pirmadienį tarptautiniuose vandenyse netoli Aliaskai priklausančių Aleutų salų, pranešė laivo valdytoja Londono bendrovė „Zodiac Maritime“.

„Jokių taršos ženklų nematyti, – paaiškino puskarininkis Cameronas Snellas iš JAV pakrantės apsaugos tarnybos Aliaskoje. – Šiuo metu vietoje budi laivai, pasirengę likviduoti bet kokią taršą.“

Pranešime nurodoma, kad po kilusio gaisro, kurį dar labiau apsunkino nepalankios oro sąlygos ir į vidų pradėjęs plūsti vanduo, laivas galiausiai nuskendo apie 5 000 metrų gylyje, už maždaug 770 kilometrų nuo kranto.

