TV3 naujienos > Žmonės

Dainininkė Mia skyrė jautrius žodžius ypatingam vyrui: „Apsigyvenai mano širdyje“

2025-10-31 10:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-31 10:55

Dainininkės Vilijos Pilibaitytės-Mios gyvenime – ypatinga diena. Spalio 31-ąją gimtadienį švenčia jos sūnus. Ta proga moteris pasidalijo itin jautriu sveikinimu.

Vilija Pilibaitytė-Mia (nuotr. asm. archyvo)
5

Dainininkės Vilijos Pilibaitytės-Mios gyvenime – ypatinga diena. Spalio 31-ąją gimtadienį švenčia jos sūnus. Ta proga moteris pasidalijo itin jautriu sveikinimu.

Gražiais žodžiais ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, jais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Vilija Pilibaitytė-Mia
FOTOGALERIJA. Vilija Pilibaitytė-Mia

Žodžiai griebia už širdies

Prie bendros jos ir sūnaus nuotraukos atlikėja rašė:

„Draugai, šiandien švenčiame šito nuostabaus vyruko Mato gimtadienį! Prieš 25 metus tą dieną tapau pačia laimingiausia mama pasaulyje. Tai ne apie laiką, o apie akimirkas – brangiausias, tikriausias, gyvas. Akimirkas, kurių be Tavęs neįsivaizduoju. Tu apsigyvenai mano širdyje amžiams nuo tos sekundės, kai pajutau plakant Tavo mažą širdutę. Tu esi mano Mokytojas – per Tave supratau, ką reiškia besąlygiška meilė, tikras atleidimas, kantrybė, rūpestis be ribų. Tu išmokei mane matyti pasaulį švelniau, giliau, tikriau. Myliu Tave iki kitos galaktikos ir atgal, nes Žemėj jau per mažai vietos šitai meilei. Su gimtadieniu, sūnau. Tu – mano didžiausia gyvenimo dovana.“

