TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Veiklą pradėjo SBA grupės baldų gamykla JAV

2025-10-31 11:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 11:15

Pirmoji SBA grupės baldų gamykla Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), Šiaurės Karolinos valstijoje, pradėjo savo veiklą ir pagamino pirmąją baldų partiją, penktadienį pranešė grupė.

SBA. ELTA / Andrius Ufartas

0

„Tai yra didžiulis pasiekimas ne tik SBA grupei, komandai, bet ir visai Lietuvai – ne tik pradėjome įgyvendinti didžiausią Lietuvos verslo investicinį projektą JAV, bet ir išlaikėme projekto pradžioje nustatytus ypač įtemptus terminus“, – pranešime teigia „SBA Home“ vadovė Jurgita Radzevičė.

Kaip praneša bendrovė, naujoje gamykloje gaminami baldai atitinka visus kokybinius parametrus, todėl gamyba pradedama visu pajėgumu.

Skelbiama, kad 46 tūkst. kv. metrų ploto „SBA Home North Carolina“ gamykloje įranga baigta montuoti šių metų vasaros pradžioje, nuo birželio vyko jos testavimo ir paleidimo darbai.

Bendros investicijos į „SBA Home North Carolina“ projektą siekia apie 70 mln. JAV dolerių. Numatoma, kad gamykla Šiaurės Karolinoje sukurs apie 250 darbo vietų, per metus joje turėtų būti pagaminama daugiau nei 2 mln. vienetų baldų, o pardavimai 2026 m. turėtų siekti apie 40 mln. JAV dolerių. 

SBA grupė yra viena didžiausių verslo grupių Lietuvoje, jungianti daugiau nei 30 įmonių ir per 3,5 tūkst. darbuotojų. Rinkose kompanija veikia per tris valdančiąsias įmones. „SBA Home“ – valdo SBA baldų sektorių, „SBA Urban“ – NT sektorių bei „Utenos trikotažo“ grupė – tekstilės. Taip pat SBA veikia robotikos bei investicijų sektoriuose.

