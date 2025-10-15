Nesibaigiantys namų remontai – pasakė, kaip išvengti esminių klaidų: „Perka naujus baldus ir po 3 metų jie būna pažeisti“

Apie remontą ir baldų restauravimą naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ plačiau pasakoja „Senas stalas“ įkūrėja V. Blaškevičiūtė.
Baldų naujinimu V. Blaškevičiūtė pradėjo užsiimti savo malonumui, o po to tai tapo jos verslu. Namų interjero srityje dirbanti ekspertė plačiau papasakojo apie paskutinių metų tendencijas.
„Kai pradėjau darbuotis, tai buvo labai populiaru šviesūs baldai. Beveik visų svajonė buvo turėti baltą virtuvę ir atrodydavo čia aukščiausias interjero sprendimas. Dabar ši mada išeina.
Visi paturėjo baltas virtuves, pamatė, kaip tai yra nepraktiška. Dabar interjeruose grįžta spalvos – labai daug virtuvių dažau žaliai, tokia prigesinta žalia spalva, ryškesne mėlyna, elektrine spalva“, – teigia baldų restauratorė.
Pasak Vainoros, virtuvėje reikėtų vengti visiškai baltų ir juodų baldų ir tam yra praktiškas paaiškinimas – ant šių spalvų geriau matosi visi nešvarumai. Saugiausia spalva yra laikoma dramblio kaulo ar šiek tiek tamsesnė pilka: „Kaip sakau, dulkių ir purvo spalvos yra geriausios. Koralinė labai gera, ant jos nesimato kalkių“.
Ar verta perdažyti plyteles?
Šiuo metu taip pat populiaru perdažyti senas vonios ar virtuvės plyteles. Visgi specialistė įspėja, kad toks baldų restauravimas nėra labai praktiškas – naujai perdažytų plytelių spalva nelaikys taip gerai, kaip originali spalva.
„Pavojingiausi yra mechaniniai pažeidimai. Tai priklauso, kaip jūs gražiai elgsitės ar kažką sunkaus dėsite ir kažkas labai brūžinsis, tada prasčiau laikys. Bet, pavyzdžiui, žmonės dažnai galvoja, kad vonios plytelių dažai dažnai atsilupa nuo vandens. Tai iš tikrųjų dabar dažai užsideda kaip tokia plėvelė – aš naudoju ir stiprius chemikalus, ir tokį minkštesnį šepetį, bet nereikia jau kažkaip labai atsargiai elgtis su tais dažytais paviršiais“, – teigia V. Blaškevičiūtė ir priduria, kad rinkoje atsirado kokybiškų priemonių, kurios leidžia plytelėms būti atsparesnėms įvairiems mechaniniams pažeidimams.
Nauji brangūs baldai ≠ kokybė
Baldų restauratorė tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ papasakojo ir apie kainas, kiek kainuoja atsinaujinti virtuvę ar vonios kambarį.
„Standartinio vonios kambario remontas kainuoja 6–7 tūkst. Eur. O plytelių perdažymas yra apie 1000 eurų, tas pats, man atrodo, yra ir su virtuvėm. (...) Esu girdėjusi visko, kad ir virš 10 tūkst. kainuoja, o gauna nekokybiškus arba perka naujus virtuvės baldus ir po trijų metų jie būna pažeistais paviršiais“, – sako „Senas stalas“ įkūrėja ir prideda, kad ne visada naujausias baldas yra ir kokybiškiausias.
Kaip nesuklysi atliekant remontą savarankiškai? Kokių klaidų nedaryti, kad rezultatas džiugintų ir visas triūsas atsipirktų? Kaip namuose išvengti pelėsio ir ar tapetuoti sienas – vis dar madinga?
Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!