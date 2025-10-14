Pamačiusi, kaip po remonto atrodo jos namai, Renata negalėjo patikėti: parodė visiems

Tokiu atveju tikrai nereikia bijoti pokyčių – interjero dizainerė Toma Laucienė kviečia įsitikinti, kad stilingai atnaujinti savo namus galima be didelių išlaidų, rašoma IKEA pranešime žiniasklaidai.
Prancūziškas stilius
Tuo įsitikino ir nuosavame name su dukra gyvenanti Renata, panorusi atnaujinti svetainės ir valgomojo erdvę. Svarbiausia 22 kv. metrų svetainės ir valgomojo zonoje jai buvo sutalpinti kasdienybei reikalingus daiktus: sofą-lovą, pianiną, valgomojo stalą bei vietą knygoms, indams ir kitiems smulkiems daiktams.
„Renata savo svetainės-valgomojo interjere norėjo provanso stiliaus detalių, lengvumo, šviesių spalvų ir medžio faktūrų. Šiai stilistikai įgyvendinti parinkau baltą spalvinę bazę, pintus elementus bei melsvus akcentus – tarsi aliuziją į prancūziškąją estetiką“, – pasakoja specialistė.
Pataria atsižvelgti į poreikius
Pirmasis interjero dizainerės žingsnis, atnaujinant pagrindinę Renatos namų erdvę – aiškiai atskirti ją į valgomojo ir svetainės zonas, išlaikant pasikartojančius dizaino akcentus.
„Valgomojo zonai parinkau apvalų ištraukiamąjį stalą, kuris ne tik puošnus, bet ir puikiai atlieka savo funkciją. Jį išskleidus prie stalo galima susodinti dar daugiau žmonių.
Tuo metu svetainės zonai parinkta sofa-lova yra ne tik patogi atsisėsti, bet ir miegoti bei daiktams patalynės dėžėje susidėti. Pinti krėslai suteikia interjerui daugiau jaukumo ir subtiliai įtraukia kambaryje buvusias medines lubas į bendrą stilistiką“, – sako T. Laucienė.
Interjero dizainerė taip pat atkreipia dėmesį, kad po pertvarkų tiek valgomojo, tiek svetainės zonoje baltos spalvos baldus papildo atsikartojančio panašaus atspalvio tekstilės gaminiai – kėdžių pagalvėlės bei sofos užvalkalas.
„Šie akcentai erdvei suteikia išskirtinumo, dera prie bendros spalvinės gamos ir gali būti puikus pavyzdys, kad mažos detalės gali sujungti skirtingas zonas į vientisą ir darnų dizainą. Be to, tai yra ir praktiškas sprendimas, nes šios detalės lengvai skalbiamos“, – teigia IKEA interjero dizainerė.
Knygoms ir įvairiems daiktams susidėti T. Laucienė suformavo kampinę spintą, sujungtą su indauja ir atviromis lentynomis, tokiu sprendimu kambaryje išlaikydama erdvumo pojūtį.
„Įdomus akcentas siekiant pridengti apatinę spintos dalį – tarp durelėse esančių stiklo plokščių įdėti nuotraukų ar audinio atraižų. Čia panaudojau melsvų raštų tapetus, kurie puikiai dera su mėlynomis užuolaidomis, vežimėliu bei indais ir užtvirtina provanso tematiką“, – sako specialistė.
Keturi patarimai jūsų namams
Pasak T. Laucienės, erdvės nuotaiką visiškai pakeisti gali vos keli apgalvoti sprendimai – kitoks baldų išdėstymas ar apšvietimo derinimas.
„Vienas paprasčiausių, draugiškiausių piniginei ir greičiausių būdų atnaujinti namus – tekstilės gaminiai. Pakeitę užuolaidas, kilimus, sofos užvalkalus ar pagalvėles, galite sukurti visiškai kitokią atmosferą“, – sako interjero dizainerė.
Norintiems panašių pokyčių ir savo namuose, T. Laucienė siūlo atsižvelgti į keletą esminių interjero dizaino principų. Jie padės sukurti vientisą ir už save kalbančią erdvę.
- Derinkite baldus. Rinkitės tų pačių ar giminingų atspalvių bei faktūrų paviršius. Kaip minėta, Renatos interjere pagrindiniai baldai yra baltos spalvos, o juos papildo mėlynos ir žemiškos, pintų akcentų atspalvio tekstilės detalės.
- Pagrindas – neutralios spalvos. Jei namuose kaip pagrindą naudosite neutralias spalvas, laikui bėgant interjerą bus labai paprasta atnaujinti. Net mažas pokytis, pavyzdžiui, naujos užuolaidos, pagalvėlės ar kitoks kilimas, gali visiškai pakeisti kambario nuotaiką. Vyraujantys neutralūs tonai leidžia eksperimentuoti su spalvomis, faktūromis ar dekoratyviais akcentais nepersistengiant ir, svarbiausia, neapkraunant erdvės.
- Išnaudokite tuščias sienas. Tvirtos ir funkcionalios pastatomos lentynos yra itin universalus sprendimas, nes puikiai tinka knygoms, interjero dekoracijoms ar indams tvarkingai sudėti. Be to, jos atlaisvina grindis, sukurdamos daugiau vietos žmonėms, o ne daiktams. Na o laikui bėgant, galima pakeisti, pavyzdžiui, tik lentynos duris, įsigyti daugiau lentynų ar spintos paaukštinimų.
- Derinkite apšvietimą. Renkantis namų apšvietimą verta derinti tris jo tipus: bendrąją šviesą (lubinius šviestuvus), funkcinę (virš valgomojo stalo ar skaitymui prie sofos skirtą apšvietimą) ir akcentinę, kuriančią jaukią kambario nuotaiką. Tokia kombinacija leis erdvę pritaikyti tiek kasdienai, tiek vakariniam poilsiui ar svečių priėmimui. Be to, papildomo jaukumo rudens vakarais visada suteiks žvakės.
