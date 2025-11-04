 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Alina Orlova kviečia į žiemos koncertą: įvyks ypatingoje erdvėje

2025-11-04 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 14:25

Gruodžio 17 d. Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje vyks išskirtinis Alinos Orlovos žiemos koncertas – vienetinis metų pabaigos pasirodymas, tęsiantis atlikėjos tradiciją šventiniu laikotarpiu susitikti su klausytojais ypatingoje erdvėje.

Alina Orlova (Monikos Penkutės nuotr.)

0

Scenoje kartu su Alina pasirodys jos ilgamečiai bičiuliai ir bendražygiai – Paulius Vaškas (gitara) bei Adas Gecevičius (būgnai). Kartu jie kurs jaukią, sapnišką ir poetišką atmosferą, kurioje susipins visų kūrybos etapų dainos – nuo ankstyvųjų kūrinių iki naujausių kompozicijų iš albumų „Laumžirgiai“ ir „Nakties atvirukai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jautrus koncertas

„Gražiojoje Šv. Kotrynos bažnyčioje surengsime tradicinį žiemos koncertą – jame skambės įvairių laikų mano dainos ir albumų „Laumžirgiai“ bei „Nakties atvirukai“ kūriniai, kuriuos atliksime su gitaristu Pauliumi Vašku ir būgnininku Adu Gecevičiumi. Žadame sukurti sapnišką ir poetišką vakarą, tad labai kviečiu kartu pasitikti artėjančią šios žiemos saulėgrįžą,“ – sako Alina Orlova.

Šis koncertas – vienas paskutinių atlikėjos pasirodymų šiais metais. Koncertas žada būti jautrus, kupinas vidinio švytėjimo ir artimo ryšio su publika, primenantis „Nakties atvirukų“ laikotarpio nuotaikas.

Alinos Orlovos koncertas Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyks gruodžio 17 dieną. Bilietus į koncertą platina Bilietai.lt.

