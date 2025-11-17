 
Indrės Bareikienės gyvenime – nauji vėjai

2025-11-17 14:55
Įvairių socialinių iniciatyvų autorė bei televizijos laidų vedėja Indrė Bareikienė nėrė į naują veiklą. Garsi moteris išleido savo vardo kvepalus, kuriuos beveik pusantrų metų kūrė Prancūzijoje. Savaitgalį produktą pristačiusi moteris neslėpė džiaugsmo: „Pagaliau šis slaptas ir tikrai ilgas darbas išvydo dienos šviesą!”

2

Šeštadienį kalbėdama apie savo kurtą produktą I. Bareikienė buvo atvira. „Kiekvieną kartą pristatant naują projektą, naują veiklą mano galvoje jau verda aibe kitų idėjų. Šį kartą noriu save sustabdyti ir pasidžiaugti rezultatu, juk tiek dirbome su komanda. Matyti tą vaizdą, kai mano taip ilgai kurtus kvepalus gali pauostyti kiti žmonės tikrai yra nuostabu“.

Paklausta su kuo jai asocijuojasi kartu su „Candle family“ kurtas kvapas, garsi moteris kalbėjo apie emociją. „Tikiu, kad daugelis žmonių kaip ir aš mėgsta jaukius, prabangius kvapus, kuriančius tam tikrą jausmą. Būtent jausmą sukurti norėjau iš aš. Viršutinės kvepalų natos yra bergamotė, šafranas ir rožė. Vidurinių (širdies) natos – ambra, saldi nata, agarmedis. O šleifo natos – išliekančios ilgiausiai: samanos, baltasis muskusas ir tonka pupelės. Pavyzdžiui, tonka pupelės naudojamos ne tik parfumerijoje – jas galima tarkuoti ir į pyragus“, – mintimis dalijosi reklamos agentūros „IS agency” įkūrėja.

Anot kūrėjos, kvapo brandinimas arba meceracija taip pat itin svarbus procesas. Jo metu mišinys paliekamas brandintis kelias savaites ar mėnesius tamsioje, vėsioje vietoje.

„Mūsų atveju brandinimas vyko nuo rugsėjo pradžios. Per tą laiką kvapai „susidraugauja“ ir įgauna vientisą, subalansuotą aromatą. Po brandinimo kvepalai filtruojami, tam kad pašalintume drumzles ar priemaišas, o tada išpilstomi į buteliukus, uždaromi, paženklinami ir paruošiami pardavimui. Beje, tai aukščiausio lygio parfumuoto intensyvmo kvapas“, – kalbėjo I. Bareikienė.

Pasidomėjus, kodėl garsi moteris pasirinko būtent kvapų industriją, ji minėjo, kad tai tikrai nėra atsitiktinumas:

„Man labai svarbu jaukūs namai, labai ilgą laiką kiekviename namų kampelyje turėjau po namų kvapuką ar kvepiančią žvakę. Norėjau ir noriu, kad kiekvienam atėjusiam būtų gera, šilta ir malonu būti. Natūrali kolaboracija su „Candle family“ peraugo į kai ką daugiau – draugystę.

Kalbėdama su klientais supratau kiek jau daug kvapų produktų esame bendrai sukūrę – namų kvapų linija, žvakės, automobilio kvapukai, skalbikliai, minkštikliai, plovikliai ir valikliai. Viskas tam, kad būtų jauku įvairiose namų erdvėse. O dabar visos šios bendros draugystės ir kūrybos vainikavimas – kvepalai“.

