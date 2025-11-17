„Svarbus susitarimas su Prancūzija“: Zelenskis atvyko derybų į Paryžių

V. Zelenskis šiuo metu važinėja po sąjungininkes Vakaruose. Sekmadienį jis sudarė susitarimą energetikos srityje su Graikija, o antradienį apsilankys Ispanijoje.
Ukrainos lyderis sakė, kad netrukus bus paskelbta apie „svarbų susitarimą su Prancūzija“, tačiau nežinoma, ar jis bus užbaigtas derybose su prezidentu Emmanueliu Macronu.
Prancūzijos prezidentūra teigė, kad E. Macronas „panaudos Prancūzijos kompetenciją ginkluotės pramonės srityje Ukrainos gynybai“. Paryžius, anot E. Macrono, pasiūlys būdų, kaip leisti Ukrainai „įsigyti sistemų, kurių jai reikia, kad galėtų atsakyti į Rusijos agresiją“.
E. Macrono biuras ypač pabrėžė oro gynybos priemones. V. Zelenskis šeštadienį, praėjus dienai po mirtinų Rusijos smūgių Kyjivui, pakartojo raginimą suteikti daugiau priešraketinių sistemų.
V. Zelenskis ir E. Macronas dieną pradės netoli Paryžiaus esančioje Vilakublė oro pajėgų bazėje, kur bus pristatytas Prancūzijos naikintuvas „Rafale“.
Jie taip pat apžiūrės dronus ir Prancūzijos kartu su Italija sukurtą raketų „žemė–oras“ sistemą SAMP/T.
Praėjusį mėnesį Ukrainos prezidentas pasirašė ketinimų protokolą, pagal kurį jo šalis galėtų įsigyti iki 150 švediškų naikintuvų „Gripen“.
Ukraina šiuo metu turi vieną iš dabartinių SAMP/T, kurie gali atremti naikintuvus, taip pat sparnuotąsias ir taktines balistines raketas. Naujos kartos galingesnė sistema SAMP/T turėtų būti pradėta naudoti nuo 2027 metų.
Dronai ir raketos
Prancūzija jau yra pažadėjusi Ukrainai daugiau savo raketų „Aster“, kurios gali būti paleidžiamos iš SAMP/T arba iš lėktuvų.
„Taip pat dirbame dėl kitų pažangių oro gynybos sistemų tiekimo ir mūsų aviacijos stiprinimo – šiuo metu rengiamas ir netrukus bus užbaigtas svarbus susitarimas su Prancūzija, istorinis susitarimas“, – penktadienį paskelbtame vaizdo įraše sakė V. Zelenskis.
Vėliau V. Zelenskis ir E. Macronas dalyvaus Eliziejaus rūmuose vyksiančiame forume bendros dronų gamybos tema.
Ukraina yra sakiusi, kad šiais metais planuoja panaudoti daugiau kaip 4,5 mln. dronų, skirtų atakoms fronte ir kovai su Rusijos dronais.
Abu prezidentai taip pat apsilankys tarptautinių pajėgų Ukrainai, kurias Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK) rengia tam atvejui, jei po paliaubų Ukrainoje būtų dislokuotos tarptautinės pajėgos, būstinėje.
Į būstinę, į vakarus nuo Paryžiaus esančiame Mont Valerjene, Prancūzijos ir JK organizuotos „norinčiųjų koalicijos“ šalys atsiuntė pareigūnų, kad šie parengtų pajėgas. Prancūzija teigia, kad dalyvauti jau pasisiūlė 34 šalys ir Ukraina.
V. Zelenskio devintasis vizitas į Prancūziją nuo Rusijos invazijos pradžios 2022-aisiais vyksta jo vyriausybei susiduriant su nauju korupcijos skandalu, šį kartą susijusiu su jos energetikos įmonėmis.
Prancūzijos Europos reikalų ministras Benjaminas Haddadas (Benžamenas Hadadas) šeštadienį interviu televizijai sakė, kad vyriausybės turi būti „nepaprastai budrios“ dėl korupcijos, Ukrainai siekiant įstoti į Europos Sąjungą (ES).
