TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

„Geld Baltic“ produkcija į kosminę erdvę bandymams turėtų kilti kitąmet, naudojimui – 2028-aisiais

2025-08-29 08:18 / šaltinis: BNS
2025-08-29 08:18

2024 metais gavusios Europos kosmoso agentūros (EKA) finansavimą inovatyviems užkandžiams kosmoso misijoms kurti ir testuoti šalčiu prieskonius,  daržoves, uogas ir vaisius apdorojančios Panevėžio bendrovės „Geld Baltic“ produkcija į kosminę erdvę pakils 2026 metų vasarį, penktadienį rašo portalas „LRT.lt“.     

Europos kosmoso agentūra (nuotr. SCANPIX)

Įmonės vadovės Lauros Kaziukonienės teigimu, šių metų gruodžio 4 dieną turės būti patvirtinti galutiniai lietuviškų užkandžių receptai ir geriausiu atveju į kosmosą kaip EKA projekto dalis produktas pakils 2028 metais.

Visgi L. Kaziukonienė sako, kad galbūt su komercine misija inovatyvus užkandis į Žemės orbitą bus iškeltas ir anksčiau – 2026-ųjų vasarį.

„Bus siunčiama, pabus kosmoso sąlygomis (...). Grįžus mes ištirsime, kas ten darosi. Teoriškai viskas turėtų būti gerai, nes liofilizuotas maistas jau visas yra pakeltas, išbandyta daug kas, ta technologija tinka, bet vis tiek reikia patikrinti, kaip mūsų šituos kubelius, kurie yra dar susieti su kitais komponentais, veiks kosmoso aplinka“, – teigė ji. 

Įmonė savo produkciją – užkandžius ir liofilizuotus patiekalus – tiekia į Ukrainos frontą, pradeda bendradarbiauti ir su Lietuvos kariuomene.

