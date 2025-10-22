Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Rail Baltica“ projektui Lietuvoje – dar 95 mln. eurų ES paramos

2025-10-22 16:29 / šaltinis: BNS
2025-10-22 16:29

Europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica“ projektui Lietuvoje skirta dar apie 95 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) investicijų. Visoms trims Baltijos šalims skirta 295,5 mln. eurų.  

„Rail Baltica“ teikia naują finansavimo paraišką statybos darbams vykdyti (nuotr. bendrovės)

Europinės geležinkelio vėžės „Rail Baltica" projektui Lietuvoje skirta dar apie 95 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) investicijų. Visoms trims Baltijos šalims skirta 295,5 mln. eurų.  

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji agentūra (CINEA) bei bendra trijų Baltijos šalių įmonė „RB Rail“ pasirašė papildomą finansavimo sutartį, pranešė „Lietuvos geležinkeliai“.

„Rail Baltica“ statybos Lietuvoje užtikrintai juda pirmyn – šalyje jau klojami pirmieji europiniai bėgiai, netrukus fiziniai darbai tarp Kauno ir Panevėžio apims 114 km ruožą. (...) Aktyviai ruošiamės ir kitiems svarbiems darbams būsimame ES finansavimo periode“, – pranešime teigė Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas.

Projektui skirtos papildomos lėšos ir toliau bus naudojamos prioritetinių ruožų pasienyje su Lenkija ir Latvija plėtrai, įskaitant statybą, projektavimą ir žemių išpirkimą.

Iki šiol Lietuva yra užsitikrinusi apie 1,6 mlrd. eurų „Rail Baltica“ projektui. Iki 85 proc. yra finansuojama ES lėšomis iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, likusi dalis padengiama Lietuvos valstybės lėšomis.

