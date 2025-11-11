 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po JAV sankcijų „Lukoil“ – vienai ES šaliai degalų liko vos mėnesiui

2025-11-11 19:48
2025-11-11 19:48

Bulgarijai gresia degalų krizė – šalis atsidūrė priklausomybės nuo Rusijos naftos giganto „Lukoil“ gniaužtuose. Dėl naujų JAV sankcijų prieš Rusijos energetikos milžinus šalis gali likti be degalų jau per kelias savaites – šalyje benzino atsargų liko tik mėnesiui.

Po JAV sankcijų „Lukoil“ – vienai ES šaliai degalų liko vos mėnesiui (nuotr. SCANPIX)

Bulgarijai gresia degalų krizė – šalis atsidūrė priklausomybės nuo Rusijos naftos giganto „Lukoil“ gniaužtuose. Dėl naujų JAV sankcijų prieš Rusijos energetikos milžinus šalis gali likti be degalų jau per kelias savaites – šalyje benzino atsargų liko tik mėnesiui.

2

Dėl naujų JAV sankcijų, skirtų Rusijos naftos gigantams, Bulgarijai, kurios 80 proc. degalų tiekia „Lukoil“ naftos perdirbimo gamykla Burgase, kyla degalų krizės grėsmė.

Kaip pažymi agentūra „Reuters“, šalyje liko benzino atsargų vos vienam mėnesiui.

Be pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos, „Lukoil“ Bulgarijoje valdo šimtus degalinių, didžiąją dalį naftotiekių bei degalų saugojimo infrastruktūros.

„Reuters“ duomenimis, Sofija turi benzino atsargų maždaug 35 dienoms ir dyzelino – daugiau nei 50 dienų. Tuo tarpu šalis turi daugiau žalios naftos ir naftos produktų atsargų užsienyje, tačiau jas būtina importuoti tol, kol „Lukoil“ naftotiekio tinklas dar nėra patekęs į sankcijų taikymo sritį.

Apie 50 proc. Bulgarijos gatavo kuro yra laikoma kitose ES šalyse.

Po sankcijų paskelbimo praėjusį mėnesį Sofija ėmėsi priemonių tiekimo stabilumui užtikrinti. Bulgarija laikinai uždraudė eksportuoti tam tikrų rūšių degalus – daugiausia dyzeliną ir aviacinį kurą – į ES valstybes nares.

Praėjusią savaitę šalies parlamentas patvirtino leidimą parduoti naftos perdirbimo gamyklą naujam savininkui, siekiant apsaugoti šią pramonės šaką nuo JAV sankcijų poveikio. Pažymima, kad sankcijos įsigalios lapkričio 21 d.

Sankcijos prieš Rusijos įmones

Spalio 22 d. JAV įvedė naujas sankcijas prieš Rusijos įmones „Rosneft“ ir „Lukoil“, taip pat jų dukterines bendroves, kuriose jos turi 50 proc. ar daugiau akcijų. Iš viso į sąrašą įtrauktos 28 „Rosneft“ ir 6 „Lukoil“ dukterinės įmonės.

Dėl šių sankcijų Irako naftos telkinyje „West Qurna-2“, priklausančiame „Lukoil“ ir laikomame vienu didžiausių pasaulyje, kilo krizė. Irako valdžia sustabdė visus finansinius ir naftos mokėjimus bendrovei.

Šis telkinys išgauna beveik pusę milijono barelių naftos per dieną, tai sudaro apie 9 proc. visos šalies gavybos.

Kalbant apie „Lukoil“ valdomą gamyklą Burgase, Bulgarijos valdžia inicijavo jos pardavimo kitam savininkui procesą be Rusijos bendrovės sutikimo. Tam būtina pakeisti šalies įstatymus. Rusijos žiniasklaida gamyklos vertę vertina 2 milijardais JAV dolerių (apie 1,86 mlrd. eurų).

