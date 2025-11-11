 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijai – skaudus smūgis iš partnerės: viena didžiausių Kinijos gamyklų atsisakė pirkti rusišką naftą

2025-11-11 18:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-11 18:34

Viena didžiausių Kinijos naftos perdirbimo gamyklų nutraukė rusiškos naftos pirkimus. Kinijos bendrovė „Yanchang Petroleum“ paskutiniame konkurse atsisakė įsigyti „juodojo aukso“ iš Rusijos, nors iki šiol buvo nuolatinė jos klientė. Tokį sprendimą, anot šaltinių, galėjo lemti griežtėjančios JAV sankcijos prieš Rusijos energetikos sektorių, skelbia „Reuters“.

Rusijai – skaudus smūgis iš partnerės: viena didžiausių Kinijos gamyklų atsisakė pirkti rusišką naftą (nuotr. SCANPIX)

Viena didžiausių Kinijos naftos perdirbimo gamyklų nutraukė rusiškos naftos pirkimus. Kinijos bendrovė „Yanchang Petroleum" paskutiniame konkurse atsisakė įsigyti „juodojo aukso" iš Rusijos, nors iki šiol buvo nuolatinė jos klientė. Tokį sprendimą, anot šaltinių, galėjo lemti griežtėjančios JAV sankcijos prieš Rusijos energetikos sektorių, skelbia „Reuters".

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak vieno iš leidinio pašnekovų, „Yanchang“ yra nuolatinė Rusijos naftos pirkėja. Paprastai ji perka vieną partiją per mėnesį – dažniausiai eksportuojamą ESPO arba „Sokol“ mišinį iš Tolimųjų Rytų.

Viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Kinijoje

Leidinio duomenimis, „Yanchang“ gali perdirbti iki 348 tūkst. barelių naftos per dieną ir yra viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Kinijos vidinėje teritorijoje.

Bendrovė turi teisę į metinę importo kvotą, siekiančią 3,6 mln. tonų, arba 26 mln. barelių.

Žurnalistai pažymi, kad po JAV sankcijų įvedimo prieš „Rosneft“ ir „Lukoil“, kurie yra didžiausi Rusijos eksportuotojai, Kinijos valstybinės naftos bendrovės bei kai kurios Indijos naftos perdirbimo gamyklos susilaiko nuo rusiškos naftos pirkimo dėl baimės patirti antrines sankcijas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ukraina smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai: Volgogradas paskendo liepsnose (nuotr. SCANPIX)
Ukraina smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai: įsiplieskė gaisras (2)

