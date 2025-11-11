Rusijai – skaudus smūgis iš partnerės: viena didžiausių Kinijos gamyklų atsisakė pirkti rusišką naftą

Pasak vieno iš leidinio pašnekovų, „Yanchang“ yra nuolatinė Rusijos naftos pirkėja. Paprastai ji perka vieną partiją per mėnesį – dažniausiai eksportuojamą ESPO arba „Sokol“ mišinį iš Tolimųjų Rytų.
Viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Kinijoje
Leidinio duomenimis, „Yanchang“ gali perdirbti iki 348 tūkst. barelių naftos per dieną ir yra viena didžiausių naftos perdirbimo gamyklų Kinijos vidinėje teritorijoje.
Bendrovė turi teisę į metinę importo kvotą, siekiančią 3,6 mln. tonų, arba 26 mln. barelių.
Žurnalistai pažymi, kad po JAV sankcijų įvedimo prieš „Rosneft“ ir „Lukoil“, kurie yra didžiausi Rusijos eksportuotojai, Kinijos valstybinės naftos bendrovės bei kai kurios Indijos naftos perdirbimo gamyklos susilaiko nuo rusiškos naftos pirkimo dėl baimės patirti antrines sankcijas.
