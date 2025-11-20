 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socdemai iš klaidų nepasimoko: į kultūros viceministres – be patirties, bet ištikima partijai

2025-11-20 12:21 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Toma Andrulytė
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-20 12:21

Aiškėja, kad kultūros viceministrės pareigas gali užimti socialdemokratė Liudvika Raslanienė. Jos patirtis – darbas Kupiškio savivaldybėje, o aukščiausios pareigos – Seimo narių patarėja. Ir nors kultūros ministrė žadėjo, kad jos politinėje komandoje nebus „aušriečių“, panašu, kad kandidatus renkasi ne pagal kompetencijas, o lojalumą Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP).

Į kultūros viceminsitres siūloma Liudvika Raslanienė (tv3.lt koliažas)

Aiškėja, kad kultūros viceministrės pareigas gali užimti socialdemokratė Liudvika Raslanienė. Jos patirtis – darbas Kupiškio savivaldybėje, o aukščiausios pareigos – Seimo narių patarėja. Ir nors kultūros ministrė žadėjo, kad jos politinėje komandoje nebus „aušriečių“, panašu, kad kandidatus renkasi ne pagal kompetencijas, o lojalumą Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP).

REKLAMA
7

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai, kad L. Raslanienė gali tapti viceministre, BNS patvirtino pati kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Pasak jos, šiuo metu vyksta L. Raslanienės dokumentų patikra.

REKLAMA
REKLAMA

„Kaip viena iš kandidačių, taip, ji yra. Vyksta dabar dokumentų patikra, tai laukiam dabar tiesiog dokumentų patikros“, – BNS trečiadienį sakė kultūros ministrė.

REKLAMA

Kandidatė į viceministrus yra Kupiškio rajono mero socialdemokrato Algirdo Raslano žmona. Paklausta, ar nemato interesų konflikto, kad į politinę komandą kviečia partiečio sutuoktinę, V. Aleknavičienė nedaugžodžiavo.

„Ne, nemanau“, – sakė ji.

Panašu, kad bus sunku išvengti interesų konflikto. Vienas iš pavyzdžių – 2023 metais L. Raslanienė išplatino kvietimą į konferenciją, kurią moderavo jos vyras A. Raslanas.

REKLAMA
REKLAMA

Patirtis – Seimo narių patarėja

Šiuo metu L. Raslanienė dirba Seimo narės Lilijos Vaitiekūnienės patarėja. 

„Aš dirbu Seime. Studijuoju įstatymus, jų pataisas, rengiu įvairius dokumentus, nagrinėju pasiūlymus, tikrinu, ar jie nesikerta su įstatymais, ar bus naudingi žmonėms“, – pernai gruodį leidiniui „Kupiškėnų mintys“ sakė L. Raslanienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau L. Raslanienė dirbo Seimo narių Vidmanto Kanopos, Romos Janušonienės patarėja.

Socialiniuose tinkluose L. Raslanienė dalijasi akimirkomis iš renginių, parlamentarės L. Vaitiekūnienės darbo, istoriniais faktais ir žemėlapiais.

Jos feisbuko paskyroje yra ir kitokio turinio: persidalinimų melagingas naujienas skleidžiančio verslininko Ugniaus Kiguolio, aršiai karantino ribojimus kritikavusios juvelyrės Jurgos Lago įrašais, įvairiu turiniu rusų kalba, nuo įrašų apie gyvūnus prieglaudose iki informacijos apie „psichinės veido raukšlių priežastis“.

REKLAMA

Tiesa, komentarų yra ir apie pačią kandidatę į kultūros viceministres.

„Teko ją pažinoti devintame dešimtmetyje. Dirbom vienoje firmoje, ji vadovavo Panevėžio filialui. Iki kraštutinumų emocinga ir itin kerštinga asmenybė“, – feisbuke po naujiena apie L. Raslanienės kandidatūrą komentuoja anksčiau ją pažinojęs žmogus.

„Panevėžys ją pažįsta. Buvo Paulausko socialliberalų viršūnėlėse, vicemerė. Dabar – Kupiškio mero žmona“, – primena kita komentatorė.

REKLAMA

Darbas Kultūros ministerijoje – kelias dienas, porą savaičių

Lapkričio pradžioje tris viceministrus – Aleksandrą Broką, Anną Kuznecovienę ir Renatą Kurmin – paskyrė ministerijai laikinai vadovavusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Aleksandras Brokas – po keturių dienų darbo pasitraukė iš pareigų po žiniasklaidos paviešintų detalių apie jo ryšius su Remigijumi Žemaitaičiu, veiklą sektos bruožų turinčioje ritmologų organizacijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šią savaitę, išdirbusi viceministre dvi savaites, iš pareigų pasitraukė ir A. Kuznecovienė.

Ministrė V. Aleknavičienė anksčiau yra teigusi, kad atsilaisvinusią A. Broko vietą turėtų užimti kompozitorius Matas Drukteinis.

Į kultūros viceministro pareigas netrukus turėtų sugrįžti ir buvusio ministro Šarūno Biručio komandoje dirbęs Viktoras Denisenko.

REKLAMA

Šiuo metu V. Aleknavičienės komandoje dirba tik R. Kurmin.

Skiriant V. Aleknavičienę į ministres, prezidentas iškėlė sąlygą, kad jos politinėje komandoje nebūtų „Nemuno aušros“ atstovų. 

Kultūros ministerija jau kurį laiką susiduria su politinių asmenybių stoka. Į ministrus paskyrus R. Žemaitaičio bičiulį, kultūros srityje neturintį verslininką Ignotą Adomavičių, įsižiebė kultūros bendruomenės protestai.

I. Adomavičius pareigose išbuvo savaitę. 

Nors socdemai galiausiai susigrąžino Kultūros ministerijos kontrolę, kultūrininkai žada toliau protestuoti, nes neturi aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Remigijus Žemaitaitis (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
„Nemuno aušros“ koalicijoje nebeliks? Malinauskas prognozuoja, kada laukti pokyčių (139)
V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin liks kultūros viceministrėmis, komandą papildys Matas Drukteinis (7)
V. Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Masteikaitė: nesame užtikrinti, kad „Nemuno aušros“ nebus Kultūros ministerijoje (8)
Vaida Aleknavičienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
„Aušriečiams“ Vaidos Aleknavičienės kandidatūra į kultūros ministres „problemos nekelia“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų