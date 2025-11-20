Socdemai iš klaidų nepasimoko: į kultūros viceministres – be patirties, bet ištikima partijai

Tai, kad L. Raslanienė gali tapti viceministre, BNS patvirtino pati kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė. Pasak jos, šiuo metu vyksta L. Raslanienės dokumentų patikra.
„Kaip viena iš kandidačių, taip, ji yra. Vyksta dabar dokumentų patikra, tai laukiam dabar tiesiog dokumentų patikros“, – BNS trečiadienį sakė kultūros ministrė.
Kandidatė į viceministrus yra Kupiškio rajono mero socialdemokrato Algirdo Raslano žmona. Paklausta, ar nemato interesų konflikto, kad į politinę komandą kviečia partiečio sutuoktinę, V. Aleknavičienė nedaugžodžiavo.
„Ne, nemanau“, – sakė ji.
Panašu, kad bus sunku išvengti interesų konflikto. Vienas iš pavyzdžių – 2023 metais L. Raslanienė išplatino kvietimą į konferenciją, kurią moderavo jos vyras A. Raslanas.
Patirtis – Seimo narių patarėja
Šiuo metu L. Raslanienė dirba Seimo narės Lilijos Vaitiekūnienės patarėja.
„Aš dirbu Seime. Studijuoju įstatymus, jų pataisas, rengiu įvairius dokumentus, nagrinėju pasiūlymus, tikrinu, ar jie nesikerta su įstatymais, ar bus naudingi žmonėms“, – pernai gruodį leidiniui „Kupiškėnų mintys“ sakė L. Raslanienė.
Anksčiau L. Raslanienė dirbo Seimo narių Vidmanto Kanopos, Romos Janušonienės patarėja.
Socialiniuose tinkluose L. Raslanienė dalijasi akimirkomis iš renginių, parlamentarės L. Vaitiekūnienės darbo, istoriniais faktais ir žemėlapiais.
Jos feisbuko paskyroje yra ir kitokio turinio: persidalinimų melagingas naujienas skleidžiančio verslininko Ugniaus Kiguolio, aršiai karantino ribojimus kritikavusios juvelyrės Jurgos Lago įrašais, įvairiu turiniu rusų kalba, nuo įrašų apie gyvūnus prieglaudose iki informacijos apie „psichinės veido raukšlių priežastis“.
Tiesa, komentarų yra ir apie pačią kandidatę į kultūros viceministres.
„Teko ją pažinoti devintame dešimtmetyje. Dirbom vienoje firmoje, ji vadovavo Panevėžio filialui. Iki kraštutinumų emocinga ir itin kerštinga asmenybė“, – feisbuke po naujiena apie L. Raslanienės kandidatūrą komentuoja anksčiau ją pažinojęs žmogus.
„Panevėžys ją pažįsta. Buvo Paulausko socialliberalų viršūnėlėse, vicemerė. Dabar – Kupiškio mero žmona“, – primena kita komentatorė.
Darbas Kultūros ministerijoje – kelias dienas, porą savaičių
Lapkričio pradžioje tris viceministrus – Aleksandrą Broką, Anną Kuznecovienę ir Renatą Kurmin – paskyrė ministerijai laikinai vadovavusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Aleksandras Brokas – po keturių dienų darbo pasitraukė iš pareigų po žiniasklaidos paviešintų detalių apie jo ryšius su Remigijumi Žemaitaičiu, veiklą sektos bruožų turinčioje ritmologų organizacijoje.
Šią savaitę, išdirbusi viceministre dvi savaites, iš pareigų pasitraukė ir A. Kuznecovienė.
Ministrė V. Aleknavičienė anksčiau yra teigusi, kad atsilaisvinusią A. Broko vietą turėtų užimti kompozitorius Matas Drukteinis.
Į kultūros viceministro pareigas netrukus turėtų sugrįžti ir buvusio ministro Šarūno Biručio komandoje dirbęs Viktoras Denisenko.
Šiuo metu V. Aleknavičienės komandoje dirba tik R. Kurmin.
Skiriant V. Aleknavičienę į ministres, prezidentas iškėlė sąlygą, kad jos politinėje komandoje nebūtų „Nemuno aušros“ atstovų.
Kultūros ministerija jau kurį laiką susiduria su politinių asmenybių stoka. Į ministrus paskyrus R. Žemaitaičio bičiulį, kultūros srityje neturintį verslininką Ignotą Adomavičių, įsižiebė kultūros bendruomenės protestai.
I. Adomavičius pareigose išbuvo savaitę.
Nors socdemai galiausiai susigrąžino Kultūros ministerijos kontrolę, kultūrininkai žada toliau protestuoti, nes neturi aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.
