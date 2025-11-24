 
Kultūra

Tarp pretendentų į nacionalines premijas – Albinas Kėleris, Rimantas Kmita, Ignas Miškinis

2025-11-24 20:30 / šaltinis: BNS
2025-11-24 20:30

Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija atrinko dvylika kūrėjų, pretenduojančių gauti 2025 metų premijas, pirmadienį pranešė Kultūros ministerija.

Rimantas Kmita BNS Foto

0

Gauti aukščiausią kultūros apdovanojimą pretenduoja architektūros istorikė Marija Drėmaitė, poetas, dramaturgas Gintaras Grajauskas, menininkas Donatas Jankauskas, rašytojas Kęstutis Kasparavičius, teatro ir kino aktorius Albinas Kėleris, pianistas Daumantas Kirilauskas.

Sąraše taip pat yra prozininkas, scenaristas Rimantas Kmita, kino režisierius Ignas Miškinis, aktorius Arūnas Sakalauskas, mados dizainerė Sandra Straukaitė, dailininkė Laisvydė Šalčiūtė bei operos ir kamerinės muzikos atlikėja Giedrė Marija Žebriūnienė.

Jie atrinkti iš 46 visuomenės, organizacijų, įstaigų pasiūlytų kandidatų. Iš jų komisija išrinks šešis nugalėtojus. Nacionalinių premijų laureatai paaiškės gruodžio 8 dieną.

Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius septynerius metus, taip pat kūriniai, kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną.

Kasmet skiriamos premijos yra 800 bazinių socialinių išmokų dydžio. Šiemet tai būtų 56 tūkst. eurų.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatų diplomai ir ženklai bus įteikti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga.

