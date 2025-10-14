Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas

Prekybos tinklo „Mere“ valdytoja tapo Ispanijos įmonė

2025-10-14 15:02 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 15:02

Rusijos piliečiai perleido Lietuvoje valdomo prekybos tinklo „Mere“ akcijas pernai Ispanijoje registruotai įmonei, rašo naujienų portalas „Delfi“.

Mere(tv3.lt koliažas)

Rusijos piliečiai perleido Lietuvoje valdomo prekybos tinklo „Mere“ akcijas pernai Ispanijoje registruotai įmonei, rašo naujienų portalas „Delfi“.

REKLAMA
0

Remiantis Registrų centro duomenimis, šių metų rugsėjo 19 dieną 100 proc. prekybos tinklą valdančios įmonės akcijų įsigijo Barselonoje įsikūrusi bendrovė „Vigalight S. A.“

Anot portalo, viešame Ispanijos įmonių kataloge „Einforma.com“ nurodoma, kad „Vigalight“ užsiima maisto produktų mažmenine prekyba. Bendrovės apmokėtas įstatinis kapitalas siekia 60 tūkst. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, Ekonomikos ir inovacijų ministerija šių metų vasarą kreipėsi į  Užsienio reikalų ministeriją, prašydama įvertinti galimybes sankcionuoti prekybos tinklo „Mere“, kurio valdymas siejamas su rusišku kapitalu, savininkus.

REKLAMA
REKLAMA

Anot tuomečio ministro patarėjo Karolio Vaitkevičiaus, URM buvo prašoma įvertinti „Mere“ savininkų įtraukimo į nacionalinį sankcionuojamų subjektų sąrašą pagrįstumą, remiantis ES ar nacionaliniais kriterijais, bei apmąstyti priemones, kurios galėtų būti taikomos rusiško kapitalo įmonių veiklai Lietuvoje apriboti.

REKLAMA

ELTA primena, kad gegužės mėnesį Lenkija parduotuvių tinklo „Mere“ savininkams paskelbė sankcijas. Latvija skelbė, jog susipažino su kaimyninės šalies priimtu sprendimu ir svarstys, ar imtis tokių pačių veiksmų.

Į Lietuvos rinką „Mere“ įžengė 2019 m. ir šiuo metu turi 29 parduotuves. Naujienų portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad 2025 m. sausio pabaigoje Lietuvos teisėsauga pradėjo tyrimą, nes jose prekiauta galimai suklastotomis prekėmis. 

Portalas rašė, kad įtarimai buvo pareikšti 8 asmenims, o „Mere“ parduotuvėse buvo atliktos kratos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų