Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Išgąstis už Atlanto: Sabonio sėkmingą pasirodymą sustabdė trauma

2025-10-16 07:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 07:55

Ikisezoninėse Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) rungtynėse pralaimėjimą patyrė Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ ekipa.

D.Sabonis patyrė traumą (Scanpix nuotr.)

Ikisezoninėse Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) rungtynėse pralaimėjimą patyrė Domanto Sabonio atstovaujama Sakramento „Kings“ ekipa.

REKLAMA
0

Lietuvio klubas 91:109 (18:26, 22:34, 21:30, 30:19) nusileido Los Andželo „Clippers“ krepšininkams.

Nesėkmę D.Saboniui dar aptemdė ir trauma, dėl kurios jis ant atsarginių žaidėjų suolo atsisėdo trečiajame kėlinyje ir daugiau aikštėje nepasirodė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sakramento klubas paskelbė, kad lietuvis patempė šlaunies raumenį. Kiek rimta trauma, paaiškės atlikus išsamesnius tyrimus.

REKLAMA
REKLAMA

Iki šio momento D.Sabonis per 24 minutes pelnė 15 taškų (7/9 dvit., 0/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 4 kartus suklydo ir sykį prasižengė.

REKLAMA

Los Andželo klubas pranašumą šiame mače susikrovė dar iki pertraukos (60:40), o vėliau skirtumas buvo dar labiau išaugęs – 90:61. Nors ketvirtąjį kėlinį „Kings“ laimėjo, tačiau tai buvo jau tik formalumas.

Sakramento komanda kol kas pralaimėjo visus tris pasirengimo naujajam sezonui mačus.

„Kings“: Nique Cliffordas 19 (2/5 trit.), Domantas Sabonis 15 (14 atk. kam.), Zachas LaVine’as 13 (6 rez. per.), DeMaras DeRozanas 9 (2/7 metimai).

„Clippers“: Johnas Collinsas 24 (6 atk. kam.), Brookas Lopezas 16 (4/5 trit.), Kawhi Leonardas 15 (0/4 trit.), Derrickas Jonesas 12.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų