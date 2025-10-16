Išgąstis už Atlanto: Sabonio sėkmingą pasirodymą sustabdė trauma

Lietuvio klubas 91:109 (18:26, 22:34, 21:30, 30:19) nusileido Los Andželo „Clippers“ krepšininkams.
Nesėkmę D.Saboniui dar aptemdė ir trauma, dėl kurios jis ant atsarginių žaidėjų suolo atsisėdo trečiajame kėlinyje ir daugiau aikštėje nepasirodė.
Sakramento klubas paskelbė, kad lietuvis patempė šlaunies raumenį. Kiek rimta trauma, paaiškės atlikus išsamesnius tyrimus.
Iki šio momento D.Sabonis per 24 minutes pelnė 15 taškų (7/9 dvit., 0/5 trit., 1/2 baud.), atkovojo 14 kamuolių, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, 4 kartus suklydo ir sykį prasižengė.
Los Andželo klubas pranašumą šiame mače susikrovė dar iki pertraukos (60:40), o vėliau skirtumas buvo dar labiau išaugęs – 90:61. Nors ketvirtąjį kėlinį „Kings“ laimėjo, tačiau tai buvo jau tik formalumas.
Sakramento komanda kol kas pralaimėjo visus tris pasirengimo naujajam sezonui mačus.
„Kings“: Nique Cliffordas 19 (2/5 trit.), Domantas Sabonis 15 (14 atk. kam.), Zachas LaVine’as 13 (6 rez. per.), DeMaras DeRozanas 9 (2/7 metimai).
„Clippers“: Johnas Collinsas 24 (6 atk. kam.), Brookas Lopezas 16 (4/5 trit.), Kawhi Leonardas 15 (0/4 trit.), Derrickas Jonesas 12.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!