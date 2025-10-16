Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

.Kulvietis pelnė 6 taškus, bet „U-BT“ patyrė nesėkmę

2025-10-16 00:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 00:10

Europos taurės turnyro A grupės rungtynėse Klužo Napokos „U-BT“ (1/2) ekipa su Sauliumi Kulviečiu išvykoje 93:94 (24:22, 26:16, 23:32, 20:24) nusileido Vroclavo „Šlask“ (2/1) krepšininkams.

S.Kulvietis debiutavo naujame klube („Šiaulių“ klubo nuotr.)

Europos taurės turnyro A grupės rungtynėse Klužo Napokos „U-BT“ (1/2) ekipa su Sauliumi Kulviečiu išvykoje 93:94 (24:22, 26:16, 23:32, 20:24) nusileido Vroclavo „Šlask“ (2/1) krepšininkams.

0

Debiutavęs S.Kulvietis per 11 minučių pelnė 6 taškus (2/3 tritaškiai), atkovojo kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, prasižengė 2 sykius ir surinko 7 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pralaimėjusiems Daronas Russellas įmetė 21 tašką (2/11 tritaškiai), 8 atk. kam., 15 rez. perd., 30 naud. bal.), Trey‘us Woodbury – 20 (4/6 tritaškiai), Mitchellas Creekas – 18, Dušanas Miletičius pridėjo 13 (13 atk. kam.).

Nugalėtojams Stefanas Džordževičius surinko 19 taškų (8 atk. kam.), Noah Kirkwoodas – 15 (7 atk. kam.), Jakubas Niziolas (6 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Kadre‘as Gray‘us – po 14.

 

