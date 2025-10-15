L.Beliauskui ir Sasario klubui pritrūko jėgų finiše – nusileista Lisabonos ekipai

Italijos ekipa išvykoje 77:80 (20:21, 14:26, 30:6, 13:27) krito prieš Lisabonos „Sporting“ (1/0).
Antroji mačo dalis virto amerikietiškais kalneliais – „Dinamo“ trečiąjį kėlinį laimėjo net 30:6 ir atsiplėšė 64:53, bet nesugebėjo šios bangos paversti pergalinga.
Šeimininkai rezultatą išlygino likus žaisti 78 sekundes (75:75), o vėliau ir atsidūrė priekyje (80:77). Likus žaisti keturias sekundes Carlosas Marshallas dar perėmė kamuolį, bet pratęsimą galėjęs išplėšti metimas iš aikštės vidurio atsimušė į lanką.
L.Beliauskas per 28 minutes surinko 11 taškų (1/1 dvitaškio, 3/6 tritaškių), 3 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, 5 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas bei 16 naudingumo balų.
18 taškų Sasario ekipai pelnė Rashawnas Thomasas (7/10 dvitaškių, 4 klaidos), 14 – Nicholas McGlynnas (12 atk. kam.), 12 – C.Marshallas (4/13 metimų, 3 per. kam., 3 klaidos), 9 – Desure’as Buie (6 rez. perd., 5 klaidos, 2/8 metimų).
Nugalėtojams 17 taškų surinko Maleeckas Hardenas-Hayesas (5 atk. kam., 4 rez. perd., 4/7 tritaškių), 15 – Stephanas Swensonas (4/8 tritaškių), 14 – Malikas Morganas (4 atk. kam., 2/11 tritaškių).
„Dinamo“ ledus pralaužti sieks antruoju bandymu – spalio 22-ąją laukia namų mačas prieš Vilčos CS (0/1) klubą iš Rumunijos.
