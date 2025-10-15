Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Buvęs NBA naujokų lyderis skelbia apie karjeros pabaigą

2025-10-15 23:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 23:20

Prieš pat Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono startą karjerą baigė ryškus gynėjas.

M.Brogdonas baigė karjerą (Scanpix nuotr.)

Apie pasitraukimą iš profesionalaus sporto pranešė Malcolmas Brogdonas.

„Šiandien oficialiai pradedu savo persikėlimą iš krepšininko karjeros. Per pastaruosius dešimtmečius atidaviau šiam žaidimui savo kūną, mintis ir dvasią. Daug paaukojau, kad atsidurčiau čia ir buvau už tai apdovanotas.

Esu labai dėkingas, kad pats galėjau pasirinkti pabaigos tašką bei dabar galiu skinti karjeros vaisius su šeima ir draugais. Iš visos širdies dėkoju visiems, kurie buvo mano kelionės dalis“, – atsisveikino gynėjas.

M.Brogdonas nebuvo laikomas išskirtiniu talentu ir 2016-ųjų NBA naujokų biržoje savo pavardę išgirdo tik antrajame rate. 36-uoju šaukimu jį pakvietė Milvokio „Bucks“.

Vis dėlto amerikietis suspindo silpnoje debiutantų kartoje – jis pirmajame sezone per 26 minutes rinko 10,2 taško (40 procentų tritaškių), 2,8 atkovoto ir 1,1 perimto kamuolio bei 4,2 rezultatyvaus perdavimo ir 2017-aisiais buvo pripažintas geriausiu lygos naujoku.

Karjeros piką jis pasiekė persikėlęs į Indianos „Pacers“, kur 2020–2021 metų sezone rinko net 21,2 taško (39 procentai tritaškių).

Su pagrindinio įžaidėjo vaidmeniu jis atsisveikino 2022–2023 metų sezone persikėlęs į Bostono „Celtics“. Išlaikytas 14,9 taško vidurkis leido jam tapti geriausiu šeštuoju lygos žaidėju.

Iš viso M.Brogdonas lygoje praleido devynis sezonus, finišavo po sezoną sužaisdamas Portlande ir Vašingtone. Per karjerą jis sužaidė 463 mačus ir per 29 minutes rinko 15,3 taško (39 procentai tritaškių), 3,8 atkovoto kamuolio bei 4,1 rezultatyvaus perdavimo.

32-ejų gynėjas karjerą baigia kaip Niujorko „Knicks“ atstovas, nors komandoje nesužaidė nė vieno oficialaus mačo – su klubu jis darbavosi treniruočių stovykloje ir buvo pasirašęs negarantuotą kontraktą.

