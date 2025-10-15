Buvęs NBA naujokų lyderis skelbia apie karjeros pabaigą

Apie pasitraukimą iš profesionalaus sporto pranešė Malcolmas Brogdonas.
„Šiandien oficialiai pradedu savo persikėlimą iš krepšininko karjeros. Per pastaruosius dešimtmečius atidaviau šiam žaidimui savo kūną, mintis ir dvasią. Daug paaukojau, kad atsidurčiau čia ir buvau už tai apdovanotas.
Esu labai dėkingas, kad pats galėjau pasirinkti pabaigos tašką bei dabar galiu skinti karjeros vaisius su šeima ir draugais. Iš visos širdies dėkoju visiems, kurie buvo mano kelionės dalis“, – atsisveikino gynėjas.
Malcolm Brogdon was set to make the Knicks' regular season roster, but had been contemplating retirement and informed Knicks officials on Wednesday of his decision. Full statement from Brogdon on his sudden retirement: https://t.co/Z8IdTGBznj pic.twitter.com/WX2Gfc7bHvREKLAMA— Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2025
M.Brogdonas nebuvo laikomas išskirtiniu talentu ir 2016-ųjų NBA naujokų biržoje savo pavardę išgirdo tik antrajame rate. 36-uoju šaukimu jį pakvietė Milvokio „Bucks“.
Vis dėlto amerikietis suspindo silpnoje debiutantų kartoje – jis pirmajame sezone per 26 minutes rinko 10,2 taško (40 procentų tritaškių), 2,8 atkovoto ir 1,1 perimto kamuolio bei 4,2 rezultatyvaus perdavimo ir 2017-aisiais buvo pripažintas geriausiu lygos naujoku.
Karjeros piką jis pasiekė persikėlęs į Indianos „Pacers“, kur 2020–2021 metų sezone rinko net 21,2 taško (39 procentai tritaškių).
Su pagrindinio įžaidėjo vaidmeniu jis atsisveikino 2022–2023 metų sezone persikėlęs į Bostono „Celtics“. Išlaikytas 14,9 taško vidurkis leido jam tapti geriausiu šeštuoju lygos žaidėju.
Iš viso M.Brogdonas lygoje praleido devynis sezonus, finišavo po sezoną sužaisdamas Portlande ir Vašingtone. Per karjerą jis sužaidė 463 mačus ir per 29 minutes rinko 15,3 taško (39 procentai tritaškių), 3,8 atkovoto kamuolio bei 4,1 rezultatyvaus perdavimo.
32-ejų gynėjas karjerą baigia kaip Niujorko „Knicks“ atstovas, nors komandoje nesužaidė nė vieno oficialaus mačo – su klubu jis darbavosi treniruočių stovykloje ir buvo pasirašęs negarantuotą kontraktą.
