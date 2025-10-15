Lietuviškoje NBA komandų akistatoje – Buzelio spindesys ir Valančiūno pergalė

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ 124:117 (37:29, 30:26, 37:28, 20:34) nugalėjo Čikagos „Bulls“ ekipą, kurios garbę gina Matas Buzelis.
Prieš ketvirtąjį kėlinį Denverio klubas turėjo 21 taško pranašumą (104:83), o iki vienženklio skirtumo „Bulls“ priartėjo jau tik likus kiek daugiau nei minutei – 116:124. Nors per likusį laiką „Nuggets“ taškų nepelnė, bet ir Čikagos ekipa ženkliau priartėti neįstengė – 117:124.
Puikų pasirodymą surengė M.Buzelis, kuris per 30 minučių pelnė 20 taškų (4/5 dvit., 3/7 trit., 3/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo net 5 metimus, 4 kartus suklydo ir 2 sykius pažeidė taisykles.
Matas Buzelis is ready to cook this season. pic.twitter.com/GuMl53l0J0— Chicago Bulls (@chicagobulls) October 15, 2025
J.Valančiūnas nugalėtojams per 18 minučių įmetė 7 taškus (2/4 dvit., 0/1 trit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, sykį suklydo ir 4 kartus prasižengė.
„Nuggets“: Jamalas Murray’us 30 (9/18 metimai),Nikola Jokičius 18 (8 atk. kam., 8 rez. per.), Aaronas Gordonas 17, Peytonas Watsonas 12, Cameronas Johnsonas 11, Timas Hardaway’us 10 (1/7 trit.).
„Bulls“: Joshas Giddey 25 (9 atk. kam., 6 rez. per.), Matas Buzelis 20 (7/12 metimai), Jevonas Carteris 17, Zachas Collinsas, Dallenas Terry (6 rez. per.), Ayo Dosunmu po 11.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!