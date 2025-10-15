Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Lietuviškoje NBA komandų akistatoje – Buzelio spindesys ir Valančiūno pergalė

2025-10-15 08:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 08:15

Ikisezoninėse Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) rungtynėse tarpusavyje susitiko dvi lietuvius savo sudėtyse turinčios komandos.

M.Buzelis buvo tarp lyderių (Scanpix nuotr.)

REKLAMA

0

Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ 124:117 (37:29, 30:26, 37:28, 20:34) nugalėjo Čikagos „Bulls“ ekipą, kurios garbę gina Matas Buzelis.

Prieš ketvirtąjį kėlinį Denverio klubas turėjo 21 taško pranašumą (104:83), o iki vienženklio skirtumo „Bulls“ priartėjo jau tik likus kiek daugiau nei minutei – 116:124. Nors per likusį laiką „Nuggets“ taškų nepelnė, bet ir Čikagos ekipa ženkliau priartėti neįstengė – 117:124.

Puikų pasirodymą surengė M.Buzelis, kuris per 30 minučių pelnė 20 taškų (4/5 dvit., 3/7 trit., 3/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, blokavo net 5 metimus, 4 kartus suklydo ir 2 sykius pažeidė taisykles.

Matas Buzelis is ready to cook this season. pic.twitter.com/GuMl53l0J0

— Chicago Bulls (@chicagobulls) October 15, 2025

J.Valančiūnas nugalėtojams per 18 minučių įmetė 7 taškus (2/4 dvit., 0/1 trit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, sykį suklydo ir 4 kartus prasižengė.

„Nuggets“: Jamalas Murray’us 30 (9/18 metimai),Nikola Jokičius 18 (8 atk. kam., 8 rez. per.), Aaronas Gordonas 17, Peytonas Watsonas 12, Cameronas Johnsonas 11, Timas Hardaway’us 10 (1/7 trit.).

„Bulls“: Joshas Giddey 25 (9 atk. kam., 6 rez. per.), Matas Buzelis 20 (7/12 metimai), Jevonas Carteris 17, Zachas Collinsas, Dallenas Terry (6 rez. per.), Ayo Dosunmu po 11.

