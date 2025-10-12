Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Taupymo karštinė Rusijoje: mažinamos algos ir trumpinama darbo savaitė

2025-10-12 17:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-12 17:30

Rusijos pramonės milžinai vis dažniau taupo darbuotojų sąskaita – kai kurios įmonės pereina prie trumpesnės darbo savaitės, kitos siunčia darbuotojus į neapmokamas atostogas ar mažina atlyginimus. Tokia praktika jau palietė didžiausias šalies įmones, rašo „Reuters“.

Taupymo karštinė Rusijoje: mažinamos algos ir trumpinama darbo savaitė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Rusijos pramonės milžinai vis dažniau taupo darbuotojų sąskaita – kai kurios įmonės pereina prie trumpesnės darbo savaitės, kitos siunčia darbuotojus į neapmokamas atostogas ar mažina atlyginimus. Tokia praktika jau palietė didžiausias šalies įmones, rašo „Reuters".

9

Didžiausios Rusijos įmonės siunčia darbuotojus į neapmokamas atostogas arba mažina etatus dėl ekonomikos sulėtėjimo, vidaus paklausos kritimo ir eksporto sumažėjimo.

Su tuo susiduria įvairių sektorių darbuotojai – nuo geležinkelių ir automobilių gamybos iki metalurgijos, anglies, deimantų bei cemento pramonės.

Daugelis įmonių stengiasi mažinti personalo išlaidas neatleisdamos darbuotojų, kad nedidėtų nedarbo lygis. Jos siunčia darbuotojus į neapmokamas atostogas, verčia imti papildomas laisvas dienas arba trumpina darbo savaitę.

Tačiau kai kurios organizacijos vis dėlto mažina darbuotojų skaičių.

Didžiausias Rusijos cemento gamintojas „Cemros“ rugpjūtį perėjo prie keturių darbo dienų savaitės, tai aiškindamas produkcijos paklausos sumažėjimu.

Tuo tarpu RŽD paprašė centrinio biuro darbuotojų imti tris laisvas dienas per mėnesį savo sąskaita, pranešė du „Reuters“ šaltiniai.

Ekonomistų, kuriuos cituoja agentūra, teigimu, įmonės pajamos mažėja dėl sumažėjusių anglies, metalų ir naftos tiekimų.

Rusijos įmonės susiduria su vis daugiau sunkumų

GAZ ir KAMAZ rugpjūtį taip pat perėjo prie keturių darbo dienų savaitės. GAZ agentūrai „Reuters“ nurodė, kad spalį sugrįžo prie penkių darbo dienų savaitės, o KAMAZ pranešė, kad situacija išliko nepakitusi.

Rugsėjį prie keturių darbo dienų savaitės perėjo ir „AvtoVAZ“ darbuotojai, pranešė organizacijos profesinės sąjungos pirmininkas Sergejus Zaitcovas. Pati bendrovė šios informacijos nekomentavo.

Didžiausias pasaulyje deimantų gamintojas „Alrosa“ 10 proc. sumažino darbo užmokesčio fondą darbuotojams, nesusijusiems su naudingųjų iškasenų gavyba, ir sustabdė darbą mažiau pelninguose telkiniuose, rašo agentūra (apie šiuos planus bendrovė pranešė dar pernai).

„Alrosa“ nurodė, kad siekia kiek įmanoma sumažinti atleidimų skaičių.

Be to, viena pirmaujančių celiuliozės ir popieriaus pramonės bendrovių „Sveza“ rugsėjį uždarė faneros gamyklą Tiumenėje dėl mažo užimtumo.

Maža to, viena didžiausių anglies kasybos bendrovių „Mechel“ rugpjūtį paskelbė apie nuostolingų gamybos padalinių sustabdymą.

„Reuters“ šaltinių teigimu, vasarą bendrovė sumažino darbuotojų skaičių. Vienas iš jos darbuotojų, Kuzbaso kalnakasys Vladimiras, agentūrai pasakojo, kad buvo paaukštintas pareigose, tačiau tuo pat metu jam sumažintas atlyginimas:

Pasak Rusijos konsultacinės agentūros „NEFT Research“ partnerio Aleksandro Kotovo, per pirmąjį 2025 m. pusmetį anglies pramonėje iš viso atleista apie 19 tūkst. darbuotojų.

Ekonomistai, kuriuos cituoja „Reuters“, teigia, kad Rusijos įmonės susiduria su vis daugiau sunkumų. Tarp jų – aukštos paskolų palūkanos, vidaus paklausos kritimas, silpnas eksportas dėl sankcijų ir pigūs importai iš Kinijos.

Įmonių pastangos mažinti darbo užmokesčio fondą rodo neigiamą karo Ukrainoje ir Vakarų sankcijų poveikį Rusijos verslui, pažymi „Reuters“. Darbo ir pramonės ministerijos į agentūros užklausas neatsakė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

nu
nu
2025-10-12 17:33
pohui tie rusai ,kad juos sikancius sutrauktu! per juos visur blogai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
