Zelenskis atskleidė, kodėl Putinas asmeniškai bijo nutraukti ugnį

V. Zelenskis įvardijo, kodėl V. Putinas taip elgiasi.
„Iš visapusiško karo pereiti prie ugnies nutraukimo ir vėliau vėl pradėti visapusišką karą jiems nėra lengva. Ekonominiu požiūriu tai sudėtinga, sudėtinga visuomenei, sudėtinga pasauliui. Ir tikrai sudėtinga toms šalims, kurios šiandien dar spaudžia Putinui ranką. Todėl kol kas jis renkasi karą“, – svarsto V. Zelenskis.
Vis dėlto, anot jo, ugnies nutraukimas yra įmanomas, tačiau tam, kad tai įvyktų, reikia labiau spausti Rusiją.
„Spaudimas bus veiksmingas, kai jie praras daugiau dėl karo, nei gali prarasti kitais scenarijais. Mūsų tolimieji smūgiai, stiprios sankcijos, stovėjimas mūšio lauke, gynyba, bet, be abejo, taikių iniciatyvų palaikymas, nes tai teisinga – tai bus veiksminga“, – sako V. Zelenskis.
Zelenskis: jei Putinas nori užgrobti Rytų Ukrainą, turės palaidoti milijoną savo kareivių
Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jei Rusiją valdantis Vladimiras Putinas sieks užimti visą Rytų Ukrainą, jo kariuomenės nuostoliai pasieks milijoną žuvusių kareivių.
Per susitikimą su žurnalistais V. Zelenskis prisiminė savo pokalbį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Tai, ką jam sakiau, išsipildė: rusai neužims Rytų Ukrainos, o jei norės tai padaryti, Putinas turės palaidoti milijoną saviškių. Mes žinome, kiek jis jau palaidojo, kai nuo plataus masto invazijos pradžios užėmė 30 proc. Rytų Ukrainos, ir galime numatyti, kas bus, jei mėgins užimti visą Donbasą ar kitas Ukrainos dalis“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad D. Trumpas prarado pasitikėjimą V. Putino žodžiais.
„Putinas melavo Trumpui. Žmogus, kuris iš tikrųjų nori ir yra pasirengęs taikai, negali ir toliau stiprinti smūgių. Tai yra ultimatumas per masines atakas. Tačiau ultimatumai neveikia. Mes norime teisingos taikos, o tai reiškia, kad turi vykti teisingas dialogas. Ir mes esame pasirengę tokiam dialogo formatui, kokį paskelbė prezidentas Trumpas. Esame pasiruošę atitinkamam susitikimui“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos duomenimis, Rusijos kariuomenė mūšio lauke Ukrainoje nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 8 d. prarado maždaug 1 118 370 kareivių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!