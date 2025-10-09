Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusų dronas Zaporižios srityje pražudė vyrą

2025-10-09 16:09 / šaltinis: ELTA
2025-10-09 16:09

Ričnės kaime Ukrainos Zaporižios srityje per drono ataką žuvo 40-metis vyras, kilo gaisras. Tai tinkle „Telegram“ pranešė Zaporižios srities administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
18

Ričnės kaime Ukrainos Zaporižios srityje per drono ataką žuvo 40-metis vyras, kilo gaisras. Tai tinkle „Telegram“ pranešė Zaporižios srities administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas.

0

Jo duomenimis, vyrui buvo 40 metų. Gelbėtojai likvidavo atakos padarinius.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Praėjusią parą okupantai surengė 580 atakas 14-oje vietovių Zaporižios srityje. Nukentėjo du žmonės.

