Rusų dronas Zaporižios srityje pražudė vyrą

Jo duomenimis, vyrui buvo 40 metų. Gelbėtojai likvidavo atakos padarinius.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)
Praėjusią parą okupantai surengė 580 atakas 14-oje vietovių Zaporižios srityje. Nukentėjo du žmonės.
REKLAMA