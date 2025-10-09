Ukraina įsakė evakuoti vaikus ir jų globėjus iš Kramatorsko ir jo apylinkių

Kramatorskas, kuriame iki karo gyveno apie 147 tūkst. žmonių, yra maždaug 20 km atstumu nuo fronto linijos Donecko srityje.
Praėjus keliems mėnesiams nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios, 2022 metų rugsėjį Kremlius pareiškė aneksavęs šį pramoninį regioną kartu su trimis kitais, nors niekada neturėjo jų visiškos karinės kontrolės.
„Dėl pablogėjusios saugumo situacijos tam tikrose Kramatorsko miesto vietovėse paskelbta privaloma šeimų su vaikais evakuacija“, – socialiniuose tinkluose pranešė miesto taryba.
„Šių gyvenviečių gyventojai, ypač šeimos su vaikais, kurios, deja, vis dar ten lieka, privalo nedelsdami palikti teritoriją lydimos evakuacijos tarnybų atstovų“, – priduriama pranešime.
Valdžia teigė, kad Rusijos pajėgos suintensyvino atakas mažais, pigiais dronais, kurie pastaraisiais mėnesiais smarkiai pakeitė kovų pobūdį visoje fronto linijoje.
Kramatorskas yra didžiausias civilinis centras Donecko srityje, vis dar kontroliuojamas Ukrainos. Kremliaus remiami separatistai buvo jį trumpam užėmę 2014 metais.
