Rusijos smūgiai griauna viltis: ES ambasadorė įspėja apie sunkų laikotarpį

Aptardama masinius Rusijos išpuolius, ambasadorė pabrėžė, kad tarptautinė bendruomenė „mobilizuojasi“ ir yra pasirengusi suteikti visą būtiną pagalbą, rašo „Kyiv Independent“.
„Kaip jūs pažymėjote, atakos prieš energetikos infrastruktūrą nėra naujiena. Nors turėjome dvi palyginti „ramias“ žiemas energijos tiekimo ir šildymo atžvilgiu, po kiekvienos naujos atakos lūkesčiai dėl šios žiemos vis blogėja. Per pastarąsias kelias dienas patyrėme du didelius smūgius – penktadienį ir sekmadienį, spalio 3 ir 5 dienomis“, – sakė K. Maternova.
Ji priminė, kad Europos Sąjunga šiuo metu yra skyrusi daugiau nei 3 mlrd. eurų vien energetikos sektoriui.
Pasak ambasadorės, ji neseniai susitiko su Ukrainos energetikos ministru ir G7 šalių ambasadoriais, „siekiant aptarti esamą padėtį, atakas, poreikius ir kitus svarbius klausimus“.
„Iš tiesų, galima tikėtis vietinių elektros tiekimo sutrikimų. Tikimės, kad pavyks užtikrinti pakankamą tiekimą. Nuolat pristatome didelius generatorius, transformatorius, taip pat teikiame išteklius dujų pirkimui ir elektros energijos importo didinimui“, – teigė ES ambasadorė.
„Įspėjamasis ženklas“ iš Rusijos
Tuo pačiu ji pripažino, kad dėl Rusijos smūgių dujų infrastruktūrai Ukraina gali susidurti su dujų trūkumu.
„Manau, kad be turimų išteklių, atsižvelgiant į atakas prieš dujų gavybos ir paskirstymo objektus, vertinimai rodo, jog papildomiems pirkimams dar reikia daugiau nei milijardo eurų. Šiuo metu, esant dabartinėms atakoms, to gali pakakti, tačiau jei smūgiai tęsis ir paaštrės, poreikiai, akivaizdu, didės“, – pažymėjo K. Mathernova.
Tame pačiame interviu ambasadorė taip pat pavadino „įspėjamuoju smūgiu“ rugpjūčio 28 d. Rusijos ataką, per kurią buvo apgadintas Europos Sąjungos atstovybės pastatas Kyjive.
Ji pabrėžė, kad nepaisant atakų, ES atstovybė ir kitos Europos ambasados Ukrainoje tęs darbą įprastu režimu.
