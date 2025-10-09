Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos smūgiai griauna viltis: ES ambasadorė įspėja apie sunkų laikotarpį

2025-10-09 18:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 18:16

Rusijos atakoms prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą intensyvėjant, Europos Sąjungos ambasadorė Kyjive Katarina Mathernova perspėja, kad ši žiema gali būti itin sunki, o prognozės blogėja po kiekvieno naujo smūgio.

Rusija giriasi: sužeisti kariai pavertė ją protezų gamybos lydere (nuotr. SCANPIX)
18

Rusijos atakoms prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą intensyvėjant, Europos Sąjungos ambasadorė Kyjive Katarina Mathernova perspėja, kad ši žiema gali būti itin sunki, o prognozės blogėja po kiekvieno naujo smūgio.

REKLAMA
0

Aptardama masinius Rusijos išpuolius, ambasadorė pabrėžė, kad tarptautinė bendruomenė „mobilizuojasi“ ir yra pasirengusi suteikti visą būtiną pagalbą, rašo „Kyiv Independent“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaip jūs pažymėjote, atakos prieš energetikos infrastruktūrą nėra naujiena. Nors turėjome dvi palyginti „ramias“ žiemas energijos tiekimo ir šildymo atžvilgiu, po kiekvienos naujos atakos lūkesčiai dėl šios žiemos vis blogėja. Per pastarąsias kelias dienas patyrėme du didelius smūgius – penktadienį ir sekmadienį, spalio 3 ir 5 dienomis“, – sakė K. Maternova.

REKLAMA
REKLAMA

Ji priminė, kad Europos Sąjunga šiuo metu yra skyrusi daugiau nei 3 mlrd. eurų vien energetikos sektoriui.

REKLAMA

Pasak ambasadorės, ji neseniai susitiko su Ukrainos energetikos ministru ir G7 šalių ambasadoriais, „siekiant aptarti esamą padėtį, atakas, poreikius ir kitus svarbius klausimus“.

„Iš tiesų, galima tikėtis vietinių elektros tiekimo sutrikimų. Tikimės, kad pavyks užtikrinti pakankamą tiekimą. Nuolat pristatome didelius generatorius, transformatorius, taip pat teikiame išteklius dujų pirkimui ir elektros energijos importo didinimui“, – teigė ES ambasadorė.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„Įspėjamasis ženklas“ iš Rusijos

Tuo pačiu ji pripažino, kad dėl Rusijos smūgių dujų infrastruktūrai Ukraina gali susidurti su dujų trūkumu.

„Manau, kad be turimų išteklių, atsižvelgiant į atakas prieš dujų gavybos ir paskirstymo objektus, vertinimai rodo, jog papildomiems pirkimams dar reikia daugiau nei milijardo eurų. Šiuo metu, esant dabartinėms atakoms, to gali pakakti, tačiau jei smūgiai tęsis ir paaštrės, poreikiai, akivaizdu, didės“, – pažymėjo K. Mathernova.

Tame pačiame interviu ambasadorė taip pat pavadino „įspėjamuoju smūgiu“ rugpjūčio 28 d. Rusijos ataką, per kurią buvo apgadintas Europos Sąjungos atstovybės pastatas Kyjive.

Ji pabrėžė, kad nepaisant atakų, ES atstovybė ir kitos Europos ambasados Ukrainoje tęs darbą įprastu režimu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos kariai (nuotr. SCANPIX)
Kai ideologija nebeveikia: už tarnybą Rusijos kariuomenėje – rekordines premijos (43)
Trumpo žingsnis dėl Ukrainos sulaukė reakcijos iš Kremliaus: „Tai mums gerai žinoma“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Trumpo žingsnis dėl Ukrainos sulaukė reakcijos iš Kremliaus: „Tai mums gerai žinoma“ (8)
Vladimiro Putino spaudos konferencija Pekine (nuotr. SCANPIX)
Iš Vokietijos – rimti kaltinimai Putinui: „Šis karas nukreiptas prieš mus visus“ (42)
Angela Merkel gina ryšius su Rusija (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas prakalbo apie Merkel spjūvį Baltijos šalims – štai ką parodo (206)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų