TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Zelenskis dėkoja Trumpui: „Jei karas sustos vienoje pasaulio dalyje, saugumas visame pasaulyje sustiprės“

2025-10-09 17:02
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-09 17:02

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo JAV ir Donaldui Trumpui už lyderystę siekiant taikos Artimuosiuose Rytuose. Reaguodamas į pirmąjį Izraelio ir „Hamas“ taikos plano etapą, jis pabrėžė, kad kiekvienas sustabdytas karas stiprina viso pasaulio saugumą ir išreiškė viltį, jog šis susitarimas priartins ir Ukrainą prie tikrosios taikos.

Zelenskis dėkoja Trumpui: „Jei karas sustos vienoje pasaulio dalyje, saugumas visame pasaulyje sustiprės“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas



0

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sureagavo į artėjančią galimybę užtikrinti taiką Artimuosiuose Rytuose, padėkodamas Jungtinėms Valstijoms ir prezidentui D. Trumpui už lyderystę taikos procese.

Apie tai valstybės vadovas pranešė socialiniame tinkle „X“, skelbia „Evropeiskaja pravda“.

V. Zelenskis pabrėžė, kad ilgalaikės taikos įtvirtinimas Artimuosiuose Rytuose yra svarbus ne tik šiam regionui, bet ir visam pasauliui.

„Daroma pažanga dėl susitarimo, kuris gali padėti visiems. Jei smurtas ir karas sustos vienoje pasaulio dalyje, saugumas visame pasaulyje sustiprės. Esame dėkingi prezidentui Trumpui ir Jungtinėms Valstijoms už lyderystę – taip pat kiekvienai šaliai ir lyderiui, kurie prie to prisideda“, – rašė V. Zelenskis.

Jis išreiškė viltį, kad „Hamas“ pagrobti Izraelio įkaitai bus išlaisvinti, o civilių aukos Gazos Ruože baigsis.

„Tikimės, kad pasaulio pastangų pakaks, jog tikroji taika būtų užtikrinta ir mūsų šalyje, mūsų regione. Rusija šiuo metu išlieka didžiausiu karo ir teroro šaltiniu pasaulyje. Tikimės, kad teisingas ir ryžtingas pasaulio spaudimas šiam agresoriui užtikrins patikimą taiką ir garantuotą saugumą“, – teigė V. Zelenskis.

Izraelis ir „Hamas“ pasirašė pirmąjį taikos plano etapą

Spalio 9 d. pagal Donaldo Trumpo pareiškimą Izraelis ir „Hamas“ pasirašė pirmąjį taikos plano etapą, numatantį visų įkaitų išlaisvinimą ir Izraelio kariuomenės atitraukimą iki sutartos linijos.

Šį susitarimą palankiai įvertino Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas taip pat teigiamai įvertino naujienas apie pirmąjį Izraelio ir „Hamas“ susitarimo etapą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis su Danija pasidalijo žvalgybine informacija: dronai kelia vis didesnę grėsmę (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atskleidė, kodėl Putinas asmeniškai bijo nutraukti ugnį (9)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Jis pradės didelį karą“: Zelenskis nurodė, kas gali lemti Putino žengimą į Europą (36)
Zelenskis perspėjo Europą: stebėkit Rusiją, jeigu Putinas paskelbs mobilizaciją, reiškia bus karas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Rusija turi naują strateginį tikslą fronte: nusitaikė į didelį miestą (227)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atskleidė Ukrainos kontrpuolimo detales: vardija, kiek neteko Rusija (42)

