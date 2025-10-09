Zelenskis dėkoja Trumpui: „Jei karas sustos vienoje pasaulio dalyje, saugumas visame pasaulyje sustiprės“

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis sureagavo į artėjančią galimybę užtikrinti taiką Artimuosiuose Rytuose, padėkodamas Jungtinėms Valstijoms ir prezidentui D. Trumpui už lyderystę taikos procese.
Apie tai valstybės vadovas pranešė socialiniame tinkle „X“, skelbia „Evropeiskaja pravda“.
V. Zelenskis pabrėžė, kad ilgalaikės taikos įtvirtinimas Artimuosiuose Rytuose yra svarbus ne tik šiam regionui, bet ir visam pasauliui.
„Daroma pažanga dėl susitarimo, kuris gali padėti visiems. Jei smurtas ir karas sustos vienoje pasaulio dalyje, saugumas visame pasaulyje sustiprės. Esame dėkingi prezidentui Trumpui ir Jungtinėms Valstijoms už lyderystę – taip pat kiekvienai šaliai ir lyderiui, kurie prie to prisideda“, – rašė V. Zelenskis.
Jis išreiškė viltį, kad „Hamas“ pagrobti Izraelio įkaitai bus išlaisvinti, o civilių aukos Gazos Ruože baigsis.
„Tikimės, kad pasaulio pastangų pakaks, jog tikroji taika būtų užtikrinta ir mūsų šalyje, mūsų regione. Rusija šiuo metu išlieka didžiausiu karo ir teroro šaltiniu pasaulyje. Tikimės, kad teisingas ir ryžtingas pasaulio spaudimas šiam agresoriui užtikrins patikimą taiką ir garantuotą saugumą“, – teigė V. Zelenskis.
Izraelis ir „Hamas“ pasirašė pirmąjį taikos plano etapą
Spalio 9 d. pagal Donaldo Trumpo pareiškimą Izraelis ir „Hamas“ pasirašė pirmąjį taikos plano etapą, numatantį visų įkaitų išlaisvinimą ir Izraelio kariuomenės atitraukimą iki sutartos linijos.
Šį susitarimą palankiai įvertino Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Antonio Costa.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas taip pat teigiamai įvertino naujienas apie pirmąjį Izraelio ir „Hamas“ susitarimo etapą.
