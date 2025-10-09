Kalendorius
Varšuvos savivaldybės pareigūnas stoja prieš teismą – kaltinamas šnipinėjimu Rusijai

2025-10-09 11:09 / šaltinis: ELTA
Varšuvos miesto savivaldybės viešojo administravimo pareigūnas buvo apkaltintas šnipinėjimu Rusijai, praneša „TVP World“.

Lenkijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) ketvirtadienį paskelbė, kad asmeniui pateikti kaltinimai dėl šnipinėjimo ir įgaliojimų viršijimo.

Vadovaujantis asmens duomenų apsaugos įstatymais, įtariamasis įvardijamas kaip Tomaszas L.

ABW jį sulaikė dar 2022 m. kovą, o nuo tada jis buvo suimtas.

Prokurorai kaltinamąjį aktą Varšuvos regioniniam teismui perdavė 2025 m. rugsėjo 11 d.

