Varšuvos savivaldybės pareigūnas stoja prieš teismą – kaltinamas šnipinėjimu Rusijai

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) ketvirtadienį paskelbė, kad asmeniui pateikti kaltinimai dėl šnipinėjimo ir įgaliojimų viršijimo.
Vadovaujantis asmens duomenų apsaugos įstatymais, įtariamasis įvardijamas kaip Tomaszas L.
ABW jį sulaikė dar 2022 m. kovą, o nuo tada jis buvo suimtas.
Prokurorai kaltinamąjį aktą Varšuvos regioniniam teismui perdavė 2025 m. rugsėjo 11 d.
