Kalendorius
Rugpjūčio 11 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Sabonis nori atstovauti Lietuvos rinktinei artėjančiuose čempionatuose

2025-08-11 11:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 11:09

Sakramento „Kings“ komandos lyderis Domantas Sabonis teigė, kad jo tikslas artimiausiuose tarptautiniuose turnyruose atstovauti Lietuvos krepšinio rinktinei.

Domantas Sabonis | Scanpix nuotr.

Sakramento „Kings“ komandos lyderis Domantas Sabonis teigė, kad jo tikslas artimiausiuose tarptautiniuose turnyruose atstovauti Lietuvos krepšinio rinktinei.

REKLAMA
1

D. Sabonis šią vasarą dėl asmeninių priežasčių neprisijungė prie Lietuvos rinktinės, kuri varžysis Europos čempionate.

„Labai norėčiau būti rinktinėje. Mačiau, kaip Lietuva nugalėjo Sakartvelą, – sakė puolėjas. – Kitą vasarą turėsiu daugiau laisvo laiko, o vėliau lauks pasaulio čempionatas ir olimpinės žaidynės. Mano tikslas – dalyvauti.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aukštaūgis taip pat pasisakė apie mainus, po kurių Jonas Valančiūnas persikėlė iš „Kings“ į Denverio „Nuggets“.

„Liūdna netekti puikaus draugo, bet džiaugiuosi dėl jo, – komentavo D. Sabonis. – „Nuggets“ – viena stipriausių NBA komandų, o Jonas trokšta pergalių. Esu tikras, kad jis patenkintas savo situacija.“  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų