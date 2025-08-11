Sabonis nori atstovauti Lietuvos rinktinei artėjančiuose čempionatuose

D. Sabonis šią vasarą dėl asmeninių priežasčių neprisijungė prie Lietuvos rinktinės, kuri varžysis Europos čempionate.
„Labai norėčiau būti rinktinėje. Mačiau, kaip Lietuva nugalėjo Sakartvelą, – sakė puolėjas. – Kitą vasarą turėsiu daugiau laisvo laiko, o vėliau lauks pasaulio čempionatas ir olimpinės žaidynės. Mano tikslas – dalyvauti.“
Aukštaūgis taip pat pasisakė apie mainus, po kurių Jonas Valančiūnas persikėlė iš „Kings“ į Denverio „Nuggets“.
„Liūdna netekti puikaus draugo, bet džiaugiuosi dėl jo, – komentavo D. Sabonis. – „Nuggets“ – viena stipriausių NBA komandų, o Jonas trokšta pergalių. Esu tikras, kad jis patenkintas savo situacija.“
