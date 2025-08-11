Jokubaitis oficialiai paliko „Maccabi“ ekipą

Izraelio klubas oficialiai pranešė apie išsiskyrimą su 24 metų krepšininku, padėkojo jam už praleistą sezoną ir palinkėjo sėkmės tolimesniame kelyje.
R. Jokubaitis jau kurį laiką yra siejamas su Miuncheno „Bayern“ ekipa.
Praėjusią vasarą į Tel Avivą atvykęs gynėjas Eurolygos sezone vidutiniškai pelnydavo 12,6 taško, atkovodavo 3,2 kamuolio ir atlikdavo 4,7 rezultatyvaus perdavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!