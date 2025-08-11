Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Jokubaitis oficialiai paliko „Maccabi“ ekipą

2025-08-11 10:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 10:47

Lietuvos rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis baigė karjerą Tel Avivo „Maccabi“ ekipoje.

Jokubaitis | BNS nuotr.

Lietuvos rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis baigė karjerą Tel Avivo „Maccabi" ekipoje.

1

Izraelio klubas oficialiai pranešė apie išsiskyrimą su 24 metų krepšininku, padėkojo jam už praleistą sezoną ir palinkėjo sėkmės tolimesniame kelyje.

R. Jokubaitis jau kurį laiką yra siejamas su Miuncheno „Bayern“ ekipa.

Praėjusią vasarą į Tel Avivą atvykęs gynėjas Eurolygos sezone vidutiniškai pelnydavo 12,6 taško, atkovodavo 3,2 kamuolio ir atlikdavo 4,7 rezultatyvaus perdavimo.

