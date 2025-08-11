Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Be traumuoto Messi žaidusi Majamio „Inter“ patyrė skaudų pralaimėjimą

2025-08-11 10:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 10:34

Be Lionelio Messi pagalbos besivertusi Majamio „Inter“ komanda MLS rungtynėse 1:4 nusileido „Orlando City SC“ futbolininkams.

Jordi Alba | Scanpix nuotr.

0

„Orlando City“ gretose du kartus pasižymėjo Luisas Murielis, po vieną įvartį pridėjo Martinas Ojeda ir Marco Pašaličius. Tuo tarpu Majamio „Inter“ gretose tiksliai kamuolį į vartus pasiuntė Yannickas Brightas.

Majamio „Inter“ žvaigždė L. Messi praleido šį susitikimą dėl lygos taurės rungtynėse su „Necaxa“ patirtos traumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien nėra jokių pasiteisinimų. Futbolas yra apie taktiką, organizuotumą, talentą, bet varžovai taip pat buvo geresni ir situacijose vienas prieš vieną. Šį kartą akivaizdžiai neturėjome nei alkio, nei aistros.

Deja, man šis pralaimėjimas yra skaudus, nes futbole gali pralaimėti arba būti įveiktas, bet manau, kad šiandien komanda neturėjo reikalingo rungtynėms intensyvumo“, – po rungtynių kalbėjo Majamio „Inter“ vyriausiasis treneris Javieras Mascherano.

„Orlando City“ pakilo į ketvirtąją vietą turnyrinės lentelės Rytų konferencijoje. Tuo tarpu Majamio „Inter“ klubas žengia šeštas.

