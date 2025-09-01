Jakubauskienė: matome gerus ženklus, kad eilės pas gydytojus mažėja

„Jau matome pirminius gerus ženklus, kad kai kuriuose gydymo įstaigose eilės, laukimo laikas pas gydytojus specialistus – trumpėja“, – pirmadienį, po susitikimo su šalies vadovu, kalbėjo M. Jakubauskienė.
Tiesa, laikinoji Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovė akcentuoja, jog didelių eilių pas medikus problema yra daugialypė, tad, siekiant ją efektyviai išspręsti, būtina pritaikyti didelį spektrą įvairių priemonių.
„Tai yra kompleksas priemonių, kurios nėra tokios paprastos kaip tabletė, kai išgėrei ir iškart yra efektas – galvos nebeskauda. Šiuo atveju reikia truputį didesnio įdirbio, kad sistemoje atsirastų inercija ir eilės pradėtų mažėti“, – akcentavo M. Jakubauskienė.
