  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Jakubauskienė: matome gerus ženklus, kad eilės pas gydytojus mažėja

2025-09-01 14:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 14:58

Sveikatos apsaugos ministre pretenduojanti likti Marija Jakubauskienė tikina, jog esama ženklų, kad eilės pas medikus specialistus kai kuriose gydymo įstaigose mažėja. 

Marija Jakubauskienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)

1

„Jau matome pirminius gerus ženklus, kad kai kuriuose gydymo įstaigose eilės, laukimo laikas pas gydytojus specialistus – trumpėja“, – pirmadienį, po susitikimo su šalies vadovu, kalbėjo M. Jakubauskienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, laikinoji Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovė akcentuoja, jog didelių eilių pas medikus problema yra daugialypė, tad, siekiant ją efektyviai išspręsti, būtina pritaikyti didelį spektrą įvairių priemonių. 

„Tai yra kompleksas priemonių, kurios nėra tokios paprastos kaip tabletė, kai išgėrei ir iškart yra efektas – galvos nebeskauda. Šiuo atveju reikia truputį didesnio įdirbio, kad sistemoje atsirastų inercija ir eilės pradėtų mažėti“, – akcentavo M. Jakubauskienė.

