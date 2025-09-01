Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Jakubauskienė: matome ženklų, kad eilės pas gydytojus mažėja

Papildyta 16.26 val.
2025-09-01 14:58 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 14:58

Sveikatos apsaugos ministre pretenduojanti likti Marija Jakubauskienė tikina, jog esama ženklų, kad eilės pas gydytojus specialistus kai kuriose gydymo įstaigose mažėja. 

Sveikatos apsaugos ministre pretenduojanti likti Marija Jakubauskienė tikina, jog esama ženklų, kad eilės pas gydytojus specialistus kai kuriose gydymo įstaigose mažėja. 

5

„Jau matome pirminius gerus ženklus, kad kai kuriuose gydymo įstaigose eilės, laukimo laikas pas gydytojus specialistus – trumpėja“, – pirmadienį, po susitikimo su šalies vadovu, kalbėjo M. Jakubauskienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, laikinoji Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovė akcentuoja, jog didelių eilių pas medikus problema yra daugialypė, tad, siekiant ją efektyviai išspręsti, būtina pritaikyti didelį spektrą įvairių priemonių. 

„Tai yra kompleksas priemonių, kurios nėra tokios paprastos kaip tabletė, kai išgėrei ir iškart yra efektas – galvos nebeskauda. Šiuo atveju reikia truputį didesnio įdirbio, kad sistemoje atsirastų inercija ir eilės pradėtų mažėti“, – akcentavo M. Jakubauskienė.

Politinės komandos nekeis

Tuo metu kalbėdama apie savo viceministrus, M. Jakubauskienė patikino, jog neketina keisti politinės komandos.

„Aš norėčiau pasakyti, kad esu patenkinta savo politine komanda. (...) Politinė komanda, mano nuomone, dirba gerai ir jokie pokyčiai nenumatomi“, – sakė ji.

Su prezidentu susitikusi kandidatė taip pat pažymėjo, jog planuoja stiprinti bendradarbiavimą su kitais sveikatos sistemos dalyviais – medikų ir pacientų bendruomenėmis.

„Turbūt visuomet galima nuveikti šį tą geriau ir aš esu girdėjusi, kad kai kurios organizacijos ar suinteresuoti sveikatos sistemos dalyviai norėtų aktyvesnio bendradarbiavimo. Mes jį esame numatę ir jau inicijuojame pokyčius“, – teigė M. Jakubauskienė.

„Bendradarbiavimas su suinteresuotomis pusėmis, įskaitant profesines medikų bendruomenes, jų organizacijas ir pacientų organizacijas yra ilgalaikis procesas“, – komentavo ji.

Šiuo metu laikinai sveikatos apsaugos ministrės pareigas einanti M. Jakubauskienė dirbo jau atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybėje. Prieš tai ji vadovavo Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų institutui.

M. Jakubauskienė – 6-oji I. Ruginienės teikiama kandidatė į Vyriausybę, su kuria susitinka šalies vadovas. Praėjusią savaitę Prezidentūroje jau lankėsi į užsienio reikalų ministrus deleguojamas Kęstutis Budrys, kandidatė į krašto apsaugos ministres Dovilė Šakalienė, į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovės postą siūloma Raminta Popovienė. Šiuos politikus į Vyriausybę delegavo socialdemokratai – ministrai šiuo metu eina pareigas laikinai.

G. Nausėda buvo susitikęs ir su „aušriečių“ teikiamu kandidatu į žemės ūkio ministrus Andriumi Palioniu, taip pat su „valstiečių“ kandidatu į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIM) vadovus Edvinu Grikšu.

ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. 

Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Įvertino, ar eilės pas gydytojus mažėja: štai kur vizito pas specialistus laukė ilgiausiai (nuotr. J. Kalinsko) (nuotr. Elta)
Įvertino, ar eilės pas gydytojus mažėja: štai kuriuose miestuose pas specialistus laukė ilgiausiai (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

ką dar primeluos
ką dar primeluos
2025-09-01 15:14
ką ką jinai mato ką...nežiūri ar nemato..čia kur taip...
Atsakyti
tokie ir zenklai
tokie ir zenklai
2025-09-01 16:35
belaukiant pasveiksta ar numirsta
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
