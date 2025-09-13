STT: vandenų transporto techninių apžiūrų atlikimo srityje nustatytos sąlygos korupcijai

Anot STT, atlikus teisės aktų, reglamentuojančių vidaus vandenų transporto TA suteikimą, antikorupcinį vertinimą, nustatytos įvairaus pobūdžio rizikos.
„Nustatytos korupcijos rizikos tiek teisės atlikti TA suteikimo, tiek ir tokių funkcijų vykdymo (jau įgijus tokią teisę) srityse. Teisės aktuose nustatyti tik formalūs patalpų, kuriose atliekama TA, reikalavimai, veiklos priežiūros turinys neapima TA paslaugų kokybės ar tinkamumo vertinimo, taip pat nenustatyta atsakomybė dėl netinkamo TA paslaugų teikimo ir nekontroliuojami paslaugų teikimo įkainiai“, – teigiama tarnybos pranešime spaudai.
STT pažymi, kad siekiantiems įgyti teisę teikti vidaus vandenų transporto TA paslaugas keliami reikalavimai, kurie praktikoje užtikrinami tik formaliai.
Tarnyba nurodo, jog reikalavimai patalpoms, kuriose būtų atliekama TA, nenustatyti, todėl asmenims paliekama teisė savo nuožiūra vertinti tokių patalpų tinkamumą.
„Pavyzdžiui, šiuo metu tokia teisė suteikta asmeniui, kuris nuomojasi 16 m2 ploto administracinės paskirties patalpas, nors akivaizdu, kad tokiam procesui reikalingos gerokai didesnės patalpos. Be to, nors asmeniui ir keliamas reikalavimas turėti ne mažiau kaip du specialistus, tačiau nereikalaujama pagrįsti darbo santykių ir leidžiama fiktyviai deklaruoti specialistų turėjimą be jų realaus įtraukimo į veiklą“, – nurodo STT.
Kaip pastebėjo teisės aktų įvertinimą atlikusi tarnyba, nors asmuo, įgyjant teisę atlikti TA, privalo atitikti reikalavimus, po tokios teisės įgijimo šių reikalavimų jau galimai neatitinkančiam asmeniui suteikiama galimybė ilgą laiką – nuo 23 iki 43 dienų – ir toliau teikti paslaugas.
STT taip pat atkreipė dėmesį, kad teisės aktuose nenustatyta atsakomybė dėl netinkamo TA paslaugų teikimo.
Tarnybos vertinimu, korupcijos rizikos veiksnių pasireiškimui sąlygas sudaro ir aplinkybė, kad praktikoje TA paslaugų kokybę užtikrina ir skundus nagrinėja šias paslaugas teikiančios įmonės (mažosios bendrijos) vadovas.
Anot STT, nors TA paslaugų teikimas atitinka viešąjį interesą, perdavus šių funkcijų vykdymą privačiam asmeniui, įkainiai yra nekontroliuojami. Dėl minėtos priežasties, asmenims suteikiama teisė savo nuožiūra nustatyti paslaugų teikimo įkainius, o tai, tarnybos vertinimu, sudaro sąlygas nesąžiningam elgesiui ir piktnaudžiavimui.
Antikorupcinio vertinimo išvada, kurioje įvardytos 9 antikorupcinio pobūdžio pastabos, iš kurių 7 yra kritinės, pateikta Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos transporto saugos administracijai, kurios per 2 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta į pateiktas pastabas ir pasiūlymus.
