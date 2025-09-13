Nepale moteriai pirmą kartą perėmus ministro pirmininko postą šalis grįžta į normalias vėžes

Gatvėse šeštadienį matėsi mažiau karių. Jų buvo daug dislokuota trečiadienį, kai per smurtines demonstracijas buvo nuversta vyriausybė ir padegtas parlamentas.
Šią savaitę per smurtinius protestus Nepale žuvo mažiausiai 51 žmogus, penktadienį pranešė policija. Tai buvo didžiausi neramumai nuo dešimtmetį trukusio pilietinio karo pabaigos ir monarchijos panaikinimo 2008-aisiais.
Penktadienį vakare 73 metų buvusi Aukščiausiojo Teismo pirmininkė S. Karki buvo prisaikdinta laikinąja lydere, jai pavesta atkurti tvarką ir reaguoti į protestuotojų reikalavimą dėl korupcijos išgyvendinimo.
Parlamentas vėliau buvo paleistas, rinkimai buvo paskirti kovo 5 dieną.
Šeštadienį ryte gatvėse buvo ramiau, ėmė dirbti turgūs, atsinaujino eismas, šeimos lankė šventyklas.
Permainų pažadas
Daugeliui nepaliečių S. Karki paskyrimas reiškia ir įtaigų simbolį, ir permainų pažadą.
„Nepalas turi savo pirmąją ministrę pirmininkę moterį“, – sakė 51 metų socialinis darbuotojas Surajas Bhattarai.
„Galvojame, kad ministrė pirmininkė (...) užsiims Nepalo kova su korupcija ir stums į priekį gerą valdymą“, – sakė jis.
Nepriklausomumu garsėjanti S. Karki buvo prisaikdinta po intensyvių kariuomenės vado generolo Ashoko Rajo Sigdelio, prezidento Ramo Chandros Paudelio ir jaunimo protestų judėjimo „Gen Z“ derybų.
Tūkstančiai jaunų aktyvistų naudodamiesi programėle „Discord“ aptarinėjo kitus žingsnius ir minėjo S. Karki kaip savo pasirinkimą.
Protestus, kurie prasidėjo pirmadienį ir eskalavosi antradienį, kurstė įsisenėjusios Nepalo ekonominės problemos.
Penktadalis 15–24 metų amžiaus žmonių šalyje neturi darbo, o BVP per capita yra tik 1 447 JAV doleriai (1 235 eurai), nurodo Pasaulio bankas.
Šalies laukia dideli iššūkiai.
Išsikerojusios korupcijos išgyvendinimas, kurio nori protestuotojai, nebus lengva užduotis, o kalbant apie saugumą, vis dar slapstosi daugiau kaip 12 500 kalinių, pabėgusių iš kalėjimų per šalyje kilusį chaosą.
Tačiau daugeliui S. Karki prisaikdinimas žymi atokvėpį po nesibaigiančių senstančių ministrų pirmininkų kaitos ir begalinių politinių derybų.
Komunistų partijos lyderis, 73 metų K. P. Sharma Oli, antradienį atsistatydino iš ministro pirmininko posto, kuriame dirbo jau ketvirtą kartą. Jo buvimo vieta šiuo metu nežinoma.
„Jie žaidė muzikinių kėdučių žaidimą. Nebuvo galimybių jaunesniems žmonėms ateiti į valdžią“, – sakė 32 metų Katmandu verslininkas Shikharas Bajracharya.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!