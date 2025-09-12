Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Į pareigas paskirta pirma pasaulyje DI sukurta ministrė

2025-09-12 11:18 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 11:18

 Albanija tapo pirmąja šalimi pasaulyje, turinčia dirbtinio intelekto ministrę – tiksliau, ne dirbtinio intelekto reikalų ministrę, o virtualią ministrę iš pikselių ir kodų, kuriai funkcionuoti padeda dirbtinis intelektas, pranešė naujienų portalas „Politico“.

Dirbtinis intelektas gali pasiglemžti darbo vietas? Eksperimentas parodė, kaip jiems sektųsi dirbti (nuotr. SCANPIX)

1
Ji vardu Diella – „saulės šviesa“ albanų kalba – ir bus atsakinga už visus viešuosius pirkimus, ketvirtadienį paskelbė ministras pirmininkas Edis Rama.

Vasarą E. Rama svarstė, kad vieną dieną šalis galėtų turėti skaitmeninį ministrą ir net dirbtinio intelekto sukurtą ministrą pirmininką, tačiau mažai kas tikėjosi, kad ta diena ateis taip greitai.

Ketvirtadienį Tiranoje vykusiame Socialistų partijos suvažiavime, kuriame E. Rama paskelbė, kurie ministrai bus atleisti, o kurie liks dar vienai kadencijai, jis taip pat pristatė Diellą – vienintelę vyriausybės narę, kuri nėra žmogus.

„Diella yra pirmasis fizinės formos neturintis narys, kurį virtualiai sukūrė dirbtinis intelektas“, – partijos nariams paaiškino jis

E. Rama pareiškė, kad sprendimai dėl konkursų bus „perimti iš ministerijų“ ir perduoti į Diellos – „valstybės tarnautojos viešųjų pirkimų reikalams“ – rankas. Jis sakė, kad šis procesas vyks „žingsnis po žingsnio“, tačiau Albanija taps šalimi, kurioje viešieji konkursai bus „100 procentų nekorumpuoti ir kur visos viešosios lėšos, patenkančios į konkurso procedūrą, bus 100 procentų teisėtos“.

„Tai ne mokslinė fantastika, tai – Diellos pareiga“, – sakė jis.

Diella jau buvo pristatyta Albanijos gyventojams, mat jos pagrindu veikia nacionalinė platforma „el. Albanija“, leidžianti piliečiams skaitmeniniu būdu naudotis beveik visomis vyriausybės paslaugomis. Ji netgi turi atvaizdą, kuriame ji – jauna moteris, apsirengusi tradiciniais albanų drabužiais.

Diella vertins konkursus ir turės teisę „įdarbinti čia gabius darbuotojus iš viso pasaulio“, kartu padėdama atsikratyti „išankstinių nuostatų baimės ir administracijos nelankstumo“.

Albanija jau seniai kovoja su korupcija, ypač viešojo administravimo ir viešųjų pirkimų srityje. Šią problemą savo metinėse teisinės valstybės ataskaitose ne kartą pabrėžė ir Europos Sąjunga.

Žadėdamas, kad šalis iki 2023 m. įstos į šalių bloką, E. Rama iškovojo triuškinamą pergalę 2025 m. gegužę vykusiuose rinkimuose ir buvo išrinktas istorinei ketvirtai kadencijai.

