Įkalintas Stambulo meras stojo prieš teismą dėl „suklastoto diplomo“

Meras yra populiarus politikas, laikomas vieninteliu, galinčiu rinkimuose įveikti dabartinį prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą.
Kovo 19 d. jis buvo sulaikytas, o po kelių dienų įkalintas atliekant korupcijos tyrimą, kuris sukėlė didžiausius Turkijos gatvių protestus per daugiau nei dešimtmetį.
Jo sulaikymo išvakarėse Stambulo universitetas panaikino jo studijų diplomą, teigdamas, kad jis buvo gautas neteisėtai. Pagal Turkijos konstituciją visi kandidatai į prezidentus privalo turėti aukštojo mokslo diplomą.
E. Imamoglu, pagrindinės opozicinės CHP partijos kandidatas 2028 m. prezidento rinkimuose, pasmerkė šį žingsnį kaip „neteisėtą“ ir pažadėjo kovoti prieš jį teisme.
Penktadienio posėdis vyko Silivri teismo rūmuose, esančiuose šalia kalėjimo, kuriame jis laikomas, už 80 km į vakarus nuo Stambulo.
Remiantis teisiniais dokumentais, E. Imamoglu kaltinamas „pakartotiniu oficialių dokumentų klastojimu“, siejamu tariamais pažeidimais dėl jo diplomo.
Jam įžengus į teismą, daugelis žiūrovų pradėjo ploti ir švilpti, kai kurie skandavo „Prezidentas Imamoglu“, rodo internete paskelbta „Sozcu TV“ reporterio filmuota medžiaga.
E. Imamoglu advokatas Mehmetas Pehlivanas, kuris taip pat buvo įkalintas birželį, prisijungė prie posėdžio internetu, tačiau atsisakė būti gynėju, nes jam nebuvo leista pasikalbėti su savo klientu.
Jis paprašė galimybės fiziškai dalyvauti kitame posėdyje, tačiau jo prašymas buvo atmestas, platformoje „X“ rašė teisme dalyvavęs advokatas.
„Koks tiksliai yra mano nusikaltimas?“
Kreipdamasis į teismą E. Imamoglu sakė, kad būdamas 18 metų buvo priimtas į universitetą Šiaurės Kipro Turkų Respublikoje (TRNC) – tik Ankaros pripažįstamoje teritorijoje.
Jis teigė ten pradėjęs studijas, kurias vėliau perkėlė į Stambulo universitetą ir baigė pagal Turkijos aukštojo mokslo tarybos (YOK) taisykles.
„Pamačiau skelbimą dėl horizontalaus perkėlimo į Stambulo universitetą, atitikau reikalavimus, pateikiau paraišką, buvau priimtas, studijavau ir baigiau studijas“, – sakė jis.
„Koks tiksliai yra mano nusikaltimas? Kur čia sukčiavimas? – klausė jis, o jo pastabas platformoje „X“ paskelbė teisininkai ir posėdyje buvę žurnalistai. – Štai koks absurdo lygis kaltinamajame akte: kitą kartą jie gali net pareikšti, kad TRNC neegzistuoja, kad tik galėtų panaikinti mano diplomą.“
Prokurorai prašo skirti laisvės atėmimo bausmę iki aštuonerių metų ir devynių mėnesių ir uždrausti bet kokią politinę veiklą.
Po daugiau nei septynių valandų teismas paskelbė pertrauką, o kitas posėdis numatytas spalio 20 d.
E. Imamoglu biuras paskelbė 1995 m. Stambulo universitete gauto verslo vadybos diplomo kopiją po to, kai vienas žurnalistas suabejojo, ar jis jį turi.
Meras susidūria su vis daugiau teisinių bylų, kurios, vyriausybės kritikų teigimu, yra politiškai motyvuotos.
Birželį jis buvo teisiamas dėl pastabų, kuriomis suabejojo Stambulo vyriausiojo prokuroro sąžiningumu, ir jam pateikti kaltinimai dėl „grasinimo“ bei „valstybės pareigūno įžeidimo“.
Jis taip pat teisiamas dėl komentarų, išsakytų apie teismo paskirtą ekspertą liudytoją, davusį parodymus prieš kelias CHP partijos vadovaujamas miestų tarybas. Šioje byloje E. Imamoglu kaltinamas bandymu daryti įtaką sąžiningam teismo procesui.
