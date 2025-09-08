Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

R.Seibutis: šioje stadijoje dar viską reikia tobulinti

2025-09-08 21:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 21:23

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, sekmadienį atvykę į treniruočių stovyklą Turkijoje, pirmadienį surengė dvi treniruotes „Gloria“ sporto komplekse.

R.Seibutis su „Žalgiriu“ pasiekė Turkiją (LKL nuotr.)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, sekmadienį atvykę į treniruočių stovyklą Turkijoje, pirmadienį surengė dvi treniruotes „Gloria“ sporto komplekse.

REKLAMA
0

Po vakarinės krepšinio treniruotės su „Žalgiris TV“ mintimis apie kelionę į Turkiją ir stovyklos pradžią dalijosi komandos trenerių štabo narys Renaldas Seibutis.

„Kelionė – viskas tvarkoje, viskas – gerai, skrydis – geras ir sklandus. Sąlygos – puikios, nieko daugiau nereikia norėti. Dabar tiktai savaitė gero darbo ir gerų rungtynių su varžovais“, – kalbėjo „Žalgirio“ trenerių štabo narys Renaldas Seibutis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

https://www.youtube.com/watch?v=5X3dbwIOQUQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fzalgiris.lt%2F&source_ve_path=MjM4NTE

REKLAMA
REKLAMA

Pirmadienį ryte žalgiriečiai ne tik dirbo krepšinio aikštėje, šlifuodami žaidimą, bet ir kilnojo svarmenis – visa tai, kad komanda po kelionės geriau įeitų į žaidimo situacijas aikštėje.

REKLAMA

„Toks ir planas po kelionės ryte truputėlį išsijudinti. Pasiruošimo ciklo pradžioje dar turime ir Justo (Justino Grainio – past.) treniruočių su svoriais. Turėjome ir individualių pratimų treniruotę, o vakare dirbome ties savo taktika ir detalėmis“, – aiškino R.Seibutis.

Žalgiriečiai jau rugsėjo 10-ąją žais pirmąsias „Gloria Cup“ turnyro rungtynes, kai jėgas išmėgins su Bursos „Tofaš“ klubu. Šią dvikovą, rugsėjo 12-osios susitikimą su Stambulo „Galatasaray“ ir rugsėjo 14-osios rungtynes su Stambulo „Anadolu Efes“ tiesiogiai transliuos „Žalgiris Insider“.

„Šioje stadijoje dar viską reikia tobulinti ir vienas kito pajutimą. Vėlgi, laukia geri varžovai turnyre. Ruošimės, matysime ir taisysime klaidas, ką darome kiekvienos krepšinio treniruotės metu“, – apie komandos susistygavimą aikštėje pasakojo R.Seibutis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų