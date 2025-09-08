Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Toto Wolffas perspėjo dėl galimų pasekmių po Lando Norriso ir Oscaro Piastri rokiruotės

2025-09-08 21:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 21:25

Sekmadienį po Italijos GP lenktynių vykusioje apdovanojimų ceremonijoje „Formulės 1" sirgaliai nušvilpė britą Lando Norrisą.

Toto Wolffas | „Stop“ kadras

Sekmadienį po Italijos GP lenktynių vykusioje apdovanojimų ceremonijoje „Formulės 1“ sirgaliai nušvilpė britą Lando Norrisą.

0

Manoma, kad fanai išreiškė pasipiktinimą tuo, kokiu būdu L. Norrisui atiteko antra vieta. Britas ilgą laiką ramiai važiavo antras, o už jo buvo komandos draugas australas Oscaras Piastri. „McLaren“ pirmąjį į boksus pakvietė O. Piastri, kuris problemų išvengė. Vėliau eilė atėjo ir L. Norrisui. Mechanikai ilgai vargo su priekine kairiąja padanga ir L. Norrisas į trasą grįžo už O. Piastri. Visgi, netrukus „McLaren“ kreipėsi į australą ir paprašė atiduoti antrą vietą L. Norrisui, mat pastarasis nebuvo kaltas dėl to, jog mechanikai turėjo problemų boksuose. O. Piastri tokiu sprendimu stebėjosi, bet komandos nurodymą įvykdė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mercedes“ vadovas Toto Wolffas perspėjo „McLaren“ vadovybę, jog tokie „žaidimai“ gali baigtis liūdnai.

„Tik laikas parodys, ar šitas sprendimas turės neigiamų pasekmių. Viena vertus, jie pasielgė sąžiningai – komanda padarė klaidą ir tada sugrąžino pilotams ankstesnes pozicijas. Kita vertus, kur baigiasi komandos klaidos apibrėžimas? Kas bus, jei kitą kartą kurį nors pilotą ištiks koks gedimas? Ar tada komanda irgi norės kažkaip grąžinti skolą pilotui? Gali prasidėti grandininė reakcija, kurią sustabdyti bus labai sunku“, – svarstė T. Wolffas.

„Mercedes“ vadovas pažymėjo, kad buvo nusivylęs komandos rezultatais Italijoje ir stebėjosi, jog nugalėtoju tapęs Maxas Verstappenas net 19 sek. aplenkė artimiausią varžovą.

„Vienas pilotas (Verstappenas – aut. past.) mus visus privertė atrodyti kvailai. Reikia užduoti sau klausimą, ką tokio Maxas daro kitaip, jog susikrauna tokią persvarą prieš visus. Mes šį savaitgalį nebuvome konkurencingi. Nemanau, kad turime tokį bolidą, su kuriuo galėtume reguliariai kautis dėl vietos ant podiumo, bet, tuo pačiu, negaliu nepažymėti, kad Kimi šiandien padarė per daug klaidų. Jei jis tiek neklystų, tada galėtų važiuoti šalia George‘o ir Leclerco, nors ir pačiam George‘ui šiandien ne viskas klostėsi idealiai“, – teigė T. Wolffas.

„Mercedes“ (260 taškų) konstruktorių įskaitoje lieka 3-ia ir bando nepaleisti toli į priekį „Ferrari“ (280). „Red Bull“ rikiuojasi 4-a (239), bet jai taškus iš esmės renka tik M. Verstappenas (230).

17-osios sezono lenktynės rugsėjo 21 d. bus surengtos Azerbaidžane. Jas tradiciškai tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Į viršų