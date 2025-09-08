Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Lando Norrisas apie fanų švilpimą po Italijos GP: „Komanda priėmė sąžiningą sprendimą“

2025-09-08 21:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 21:00

Sekmadienį po Italijos GP lenktynių vykusioje apdovanojimų ceremonijoje „Formulės 1“ sirgaliai nušvilpė britą Lando Norrisą.

Lando Norrisas | „Stop“ kadras

Sekmadienį po Italijos GP lenktynių vykusioje apdovanojimų ceremonijoje „Formulės 1“ sirgaliai nušvilpė britą Lando Norrisą.

REKLAMA
0

Manoma, kad fanai išreiškė pasipiktinimą tuo, kokiu būdu L. Norrisui atiteko antra vieta. Britas ilgą laiką ramiai važiavo antras, o už jo buvo komandos draugas australas Oscaras Piastri. „McLaren“ pirmąjį į boksus pakvietė O. Piastri, kuris problemų išvengė. Vėliau eilė atėjo ir L. Norrisui. Mechanikai ilgai vargo su priekine kairiąja padanga ir L. Norrisas į trasą grįžo už O. Piastri. Visgi, netrukus „McLaren“ kreipėsi į australą ir paprašė atiduoti antrą vietą L. Norrisui, mat pastarasis nebuvo kaltas dėl to, jog mechanikai turėjo problemų boksuose. O. Piastri tokiu sprendimu stebėjosi, bet komandos nurodymą įvykdė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spaudos konferencijoje L. Norrisas buvo paklaustas apie fanų švilpimą: „Nežinau (kodėl jie švilpė – aut. past.). Girdėjau sirgalius, bet nežinau, ar galiu ką nors pakeisti. Svarbiausia tai, kad ovacijos buvo garsesnės už švilpimus. Mes nesame idiotai – komanda yra paruošusi planus įvairioms situacijoms. Jei tarp mūsų su Oscaru būtų kokie 4 bolidai, tai niekas nebūtų reikalavę jo atiduoti poziciją, bet dabar susiklostė tokia situacija, kai buvo galima pasielgti sąžiningai ir tai buvo padaryta“.

REKLAMA

O. Piastri po lenktynių teigė, jog komandos sprendimo jau nebekvestionuoja ir pavadino jį sąžiningu.

Šią situaciją plačiau pakomentavo „McLaren“ vadovas Andrea Stella: „Tai niekaip nebuvo susiję su įvykiais Nyderlanduose, kai Lando nefinišavo dėl komandos kaltės. Mes kiekvienas lenktynes vertiname atskirai. Šiandien mes Oscarą pirmą pakvietėme į boksus su aiškia sąlyga, kad sustojimai mūsų pilotų tvarkos nepakeis. Deja, Lando kilo problemų boksuose ir jam grįžus situacija buvo pasikeitusi. Nusprendėme, kad šiuo atveju sąžiningiausia būtų sugrąžinti pilotams tas pozicijas, kokias jie turėjo prieš sustojimą boksuose. Neabejoju, kad Oscarui dėl to nekilo didesnių abejonių. Mes dar kartą parodėme, kokiomis vertybėmis ir principais vadovaujamės „McLaren“ komandoje“.

REKLAMA
REKLAMA

O. Piastri (324 taškai) persvara prieš L. Norrisą (293) pilotų įskaitoje kiek sumažėjo. Konstruktorių įskaitoje „McLaren“ (617) dar labiau nutolo nuo „Ferrari“ (280) ir „Mercedes“ (260).

„McLaren“ pilotai šiemet jau 27 kartus lipo ant podiumo. Tai – komandos visų laikų rekordas, o sezonas dar toli gražu nesibaigė.

17-osios sezono lenktynės rugsėjo 21 d. bus surengtos Azerbaidžane. Jas tradiciškai tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sustojimas boksuose | „Stop“ kadras
„McLaren“ mechanikų darbo realybė: 70 valandų savaitė ir 60 tūkst. svarų metinis atlyginimas
Maxas Verstappenas | „Stop“ kadras
Verstappeno rekordinis ratas: „Red Bull“ žvaigždė pranoko „McLaren“ pilotus Italijos GP kvalifikacijoje
Maxas Verstappenas | „Stop“ kadras
M. Verstappenas Monzoje nutraukė „McLaren“ dominavimą: iškovojo „pole“ poziciją ir pagerino trasos rekordą
„McLaren“ pilotai | „Stop“ kadras
„McLaren“ dominavimas Nyderlanduose: O. Piastri iškovojo „pole“ poziciją, L. Norrisas – antras

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų