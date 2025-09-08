Lando Norrisas apie fanų švilpimą po Italijos GP: „Komanda priėmė sąžiningą sprendimą“

Manoma, kad fanai išreiškė pasipiktinimą tuo, kokiu būdu L. Norrisui atiteko antra vieta. Britas ilgą laiką ramiai važiavo antras, o už jo buvo komandos draugas australas Oscaras Piastri. „McLaren“ pirmąjį į boksus pakvietė O. Piastri, kuris problemų išvengė. Vėliau eilė atėjo ir L. Norrisui. Mechanikai ilgai vargo su priekine kairiąja padanga ir L. Norrisas į trasą grįžo už O. Piastri. Visgi, netrukus „McLaren“ kreipėsi į australą ir paprašė atiduoti antrą vietą L. Norrisui, mat pastarasis nebuvo kaltas dėl to, jog mechanikai turėjo problemų boksuose. O. Piastri tokiu sprendimu stebėjosi, bet komandos nurodymą įvykdė.
im so tired of the booing like show some respect and sportsmanship idc which driver it is
(not to mention lando literally did nothing wrong the team made the decision)
— kayley ʚଓ (@beanielando) September 7, 2025
Spaudos konferencijoje L. Norrisas buvo paklaustas apie fanų švilpimą: „Nežinau (kodėl jie švilpė – aut. past.). Girdėjau sirgalius, bet nežinau, ar galiu ką nors pakeisti. Svarbiausia tai, kad ovacijos buvo garsesnės už švilpimus. Mes nesame idiotai – komanda yra paruošusi planus įvairioms situacijoms. Jei tarp mūsų su Oscaru būtų kokie 4 bolidai, tai niekas nebūtų reikalavę jo atiduoti poziciją, bet dabar susiklostė tokia situacija, kai buvo galima pasielgti sąžiningai ir tai buvo padaryta“.
O. Piastri po lenktynių teigė, jog komandos sprendimo jau nebekvestionuoja ir pavadino jį sąžiningu.
Šią situaciją plačiau pakomentavo „McLaren“ vadovas Andrea Stella: „Tai niekaip nebuvo susiję su įvykiais Nyderlanduose, kai Lando nefinišavo dėl komandos kaltės. Mes kiekvienas lenktynes vertiname atskirai. Šiandien mes Oscarą pirmą pakvietėme į boksus su aiškia sąlyga, kad sustojimai mūsų pilotų tvarkos nepakeis. Deja, Lando kilo problemų boksuose ir jam grįžus situacija buvo pasikeitusi. Nusprendėme, kad šiuo atveju sąžiningiausia būtų sugrąžinti pilotams tas pozicijas, kokias jie turėjo prieš sustojimą boksuose. Neabejoju, kad Oscarui dėl to nekilo didesnių abejonių. Mes dar kartą parodėme, kokiomis vertybėmis ir principais vadovaujamės „McLaren“ komandoje“.
O. Piastri (324 taškai) persvara prieš L. Norrisą (293) pilotų įskaitoje kiek sumažėjo. Konstruktorių įskaitoje „McLaren“ (617) dar labiau nutolo nuo „Ferrari“ (280) ir „Mercedes“ (260).
„McLaren“ pilotai šiemet jau 27 kartus lipo ant podiumo. Tai – komandos visų laikų rekordas, o sezonas dar toli gražu nesibaigė.
17-osios sezono lenktynės rugsėjo 21 d. bus surengtos Azerbaidžane. Jas tradiciškai tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
