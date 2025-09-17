STT pradėjus tyrimą dėl braziliškų orlaivių pirkimo KAM teigia teikianti visą informaciją

„Suprantame, kad per dešimt dienų, numatytų įstatyme procesiniam sprendimui priimti, Specialiųjų tyrimų tarnybai sudėtinga įvertinti duomenis, reikalaujančius specialiųjų žinių, todėl STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių „Embraer“ C-390 įsigijimo, Krašto apsaugos ministerija teikė ir teiks visą reikiamą informaciją ikiteisminio tyrimo pareigūnams“, – teigiama ministerijos trečiadienį BNS perduotame komentare.
„Siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį gynybos pajėgumų stiprinimą, tikimės kuo greitesnių sprendimų savo pareigas vykdžiusių krašto apsaugos sistemos darbuotojų ir siūlymą pradėti derybas priėmusios Valstybės gynimo tarybos narių atžvilgiu“, – rašo KAM.
Ji priminė, kad pradėti derybas dėl trijų naujų karinių įmonės „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo šių metų birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba (VGT).
Gavus Viešųjų pirkimų tarnybos leidimą vykdyti neskelbiamas derybas, jos pradėtos prisijungiant prie bendro C-390 orlaivių įsigijimo kartu su Nyderlandais.
„Šiuo metu derybos vykdomos ir jose siekiama gauti geriausias sąlygas. Sprendimai dėl įsigijimo finansavimo kol kas nėra priimti pilna apimtimi“, – nurodė ministerija.
Anot jos, VGT sprendimas dėl konkretaus karinės įrangos tiekėjo priimtas atsižvelgiant į karinį patarimą ir apėmė operacinių poreikių, techninių reikalavimų, sąnaudų, pramoninio bendradarbiavimo ir logistinių palaikymo galimybių vertinimą, pateikus oficialias užklausas penkioms įmonėms dėl rinkoje esančių ir gaminamų vidutinio dydžio karinių transporto orlaivių.
STT trečiadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl galimai neskaidrių karinių transporto orlaivių įsigijimo aplinkybių.
Anot jos, tyrimas pradėtas įvertinus, kad pagal numatytus patikrinimo terminus nėra galimybės surinkti visą objektyviam vertinimui būtiną informaciją.
STT pabrėžė, kad kaip ikiteisminio tyrimo institucija, ji nevertina valstybės pasirinktos krašto apsaugos politikos ir politinių sprendimų – ar skiriamas finansavimas, įsigijimai yra teisingi ir pagrįsti ekonominiais, finansiniais, socialiniais ir kitokiais faktoriais.
Įtarimai šiuo metu niekam nėra pateikti.
Kaip skelbė BNS, į STT dėl minėtų orlaivių įsigijimo rugpjūčio pabaigoje kreipėsi opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų lyderis Laurynas Kasčiūnas bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas.
Jie prašė patikrinti, ar Krašto apsaugos ministerijos sprendimai dėl maždaug 800 mln. eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nepiktnaudžiauta tarnyba.
Anot politikų, pagal anksčiau patvirtintą planą, turėjo būti modernizuoti šiuo metu turimi orlaiviai „Spartan“, o ne įsigyjami nauji.
Parlamentarai tvirtino, kad ministrė Dovilė Šakalienė galėjo dalyvauti neoficialiuose ir nedeklaruotose susitikimuose su galimais gamintojai arba jų atstovais/tarpininkais, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar ministerijos vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota, jog būtų nupirkti būtent paminėti orlaiviai iš gamintojo „Embraer“.
Abejonių sukėlė ir tai, kad planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors „dauguma kitų rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius“.
D. Šakalienė savo ruožtu teigė, kad poreikį šiai naujai karinei technikai išsakė kariuomenė. Ji taip pat atmetė įtarinėjimus dėl galimai neoficialių susitikimų, asmeninių interesų bei prie vieno gamintojo priderintų pirkimų sąlygų.
