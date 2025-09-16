Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos URM smerkia Rusijos organizuotus regioninius rinkimus okupuotame Sevastopolyje

2025-09-16 18:32 / šaltinis: BNS
2025-09-16 18:32

Užsienio reikalų ministerija (URM) pareiškė griežtai smerkianti praėjusį savaitgalį Rusijos organizuotus gubernatoriaus rinkimus okupuotoje Ukrainos teritorijoje, Sevastopolyje.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Užsienio reikalų ministerija (URM) pareiškė griežtai smerkianti praėjusį savaitgalį Rusijos organizuotus gubernatoriaus rinkimus okupuotoje Ukrainos teritorijoje, Sevastopolyje.

0

Kaip antradienį pranešė URM, neteisėti rinkimai, surengti Rusijos okupuotoje Ukrainos teritorijoje, yra grubus tarptautinės teisės ir Ukrainos Konstitucijos pažeidimas, nesuteikiantis „jokio teisinio pagrindo okupacinės valdžios teisėtumui, todėl nei patys rinkimai, nei jų rezultatai nėra ir nebus pripažinti tarptautinės bendruomenės“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

URM teigimu, Lietuva nuosekliai remia Ukrainos politinę nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą pagal tarptautiniu lygiu pripažintas sienas.

Lietuvos Seimo 2025 metų gegužės 8 dieną priimta rezoliucija dar kartą patvirtina, kad Lietuva niekada nepripažins neteisėtos Krymo pusiasalio ir dalies Ukrainos Donecko, Luhansko, Zaporižės ir Chersono sričių teritorijos okupacijos ir aneksijos – nei de jure, nei de facto“, – rašoma ministerijos pranešime.

URM reikalauja Rusiją nedelsiant liautis pažeidinėjus okupuotuose teritorijose esančių ir kalinamų asmenų teises ir laisves, paleisti visus neteisėtai kalinamus Ukrainos piliečius, tarp jų – Krymo totorius, žmogaus teisių gynėjus, žurnalistus ir aktyvistus.

Pranešime taip pat raginama nutraukti karinę agresiją prieš Ukrainą, išvesti savo karines pajėgas iš visos tarptautiniu lygiu pripažintos šalies teritorijos, gerbti Ukrainos politinę nepriklausomybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą pagal pripažintas jos sienas.

Aneksuotas Krymas yra pagrindinis Rusijos karinis mazgas ir Maskvos kariuomenės atsargų tiekimo kelias. Tuo metu Sevastopolis yra pagrindinė Rusijos Juodosios jūros laivyno bazė 2014 metais aneksuotame Kryme.

