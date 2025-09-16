Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai

2025-09-16 12:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 12:04

Praėjusią naktį Ukrainos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgos, koordinuodamos veiksmus su kitais gynybos pajėgų padaliniais, smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai.

Rusijoje – nerami naktis: naftos perdirbimo gamyklos paskendo liepsnose (nuotr. Telegram)

Praėjusią naktį Ukrainos kariuomenės specialiųjų operacijų pajėgos, koordinuodamos veiksmus su kitais gynybos pajėgų padaliniais, smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai.

2

Apie tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešimu „Telegrame“.

Pranešta apie sprogimus ir gaisrą objekto teritorijoje. „Smūgio rezultatai tikslinami“, – pažymėjo Generalinis štabas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Saratovo naftos perdirbimo gamykloje gaminamas benzinas, dyzelinis kuras, mazutas, įvairių rūšių bitumas, vakuuminis gazolis, techninė siera ir kita – iš viso daugiau kaip 20 rūšių naftos produktų.

2023 m. naftos perdirbimo gamyklos perdirbimo apimtys siekė 4,8 mln. tonų.

Gamykla naudojama Rusijos ginkluotųjų pajėgų poreikiams tenkinti.

Kaip pranešama, rugsėjo 14 d. bepiločiai orlaiviai smogė Leningrado srityje esančiai Kirišių naftos perdirbimo gamyklai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas baigtųsi per 60 ar 90 dienų: JAV pareigūnas įvardijo, ką turi padaryti Europa (30)
Peskovas sureagavo į Trumpo grasinimus dėl sankcijų: tai yra rimta (nuotr. SCANPIX)
Peskovas: „NATO de facto kariauja su Rusija“ (33)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Politico“: Trumpas pagaliau pavadino Rusiją agresore kare (10)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 910 rusų karių (12)

