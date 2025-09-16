Ukraina smogė Rusijos Saratovo naftos perdirbimo gamyklai

Apie tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pranešimu „Telegrame“.
Pranešta apie sprogimus ir gaisrą objekto teritorijoje. „Smūgio rezultatai tikslinami“, – pažymėjo Generalinis štabas.
Saratovo naftos perdirbimo gamykloje gaminamas benzinas, dyzelinis kuras, mazutas, įvairių rūšių bitumas, vakuuminis gazolis, techninė siera ir kita – iš viso daugiau kaip 20 rūšių naftos produktų.
2023 m. naftos perdirbimo gamyklos perdirbimo apimtys siekė 4,8 mln. tonų.
Gamykla naudojama Rusijos ginkluotųjų pajėgų poreikiams tenkinti.
Kaip pranešama, rugsėjo 14 d. bepiločiai orlaiviai smogė Leningrado srityje esančiai Kirišių naftos perdirbimo gamyklai.
