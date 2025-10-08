Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Įpykęs lokys šturmavo prekybos centrą Japonijoje: išgąsdino pirkėjus

2025-10-08 13:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 13:56

Vidurio Japonijoje po prekybos centrą klajojęs įpykęs lokys sužeidė du vyrus ir išgąsdino pirkėjus. Per kitą atvejį rastas, kaip įtariama, meškos užpultas negyvas vyras, trečiadienį pranešė pareigūnai ir žiniasklaida. 

0

Pastaraisiais metais Japonijoje pastebima vis daugiau laukinių lokių, net ir gyvenamuosiuose rajonuose, tai lemia mažėjanti žmonių populiacija ir klimato kaita. 

Trečiadienį ant kalno šiauriniame Ivatės regione buvo rastas negyvas vyras, įtariama, užpultas lokio, pranešė visuomeninis transliuotojas NHK, remdamasis policija.

Per kitą incidentą 1,4 metro ūgio suaugęs lokys antradienio vakarą įėjo į prekybos centrą Numatoje, į šiaurę nuo Tokijo, ir nesunkiai sužalojo vyresnį nei 70 metų vyrą ir kitą, vyresnį nei 60-ties, pranešė regiono policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnai. 

Parduotuvė yra netoli kalnuotų vietovių, tačiau lokiai niekada anksčiau nebuvo prie jos prisiartinę, sakė maisto prekių parduotuvių tinklo pareigūnas Hiroshi Horikawa. 

„Jis įėjo pro pagrindinį įėjimą ir išbuvo viduje maždaug keturias minutes“, – pasakojo jis. 

„Jis vos neužlipo ant žuvies vitrinos ir pažeidė stiklą. Vaisių skyriuje jis nuvertė avokadų krūvą ir ją sutrypė“, – pridūrė jis. 

Parduotuvės vadovas vietos žiniasklaidai sakė, kad tuo metu viduje buvo apie 30–40 klientų, o lokys susierzino, mėgindamas rasti išėjimą. 

Aplinkos ministerijos duomenimis, nuo balandžio iki rugsėjo mėnesio visoje šalyje lokiai sužalojo 108 žmones, penkis jų – mirtinai. 

Antradienį Ivatės regione meška su jaunikliu apdraskė ir įkando ūkininkui prie pat jo namų. Sekmadienį lokys užpuolė turistą ispaną autobusų stotelėje vaizdingame Širakavos kaime Vidurio Japonijoje.

