Neįprastas planas atsidūrė dėmesio centre: šio miesto vaikams – tik 2 valandos prie telefono per dieną

Rugpjūčio pabaigoje meras pristatė keturių puslapių dokumentą, kurį miesto taryba svarstys rugsėjo 22-ąją, rašo „The Times“. Jame numatyta griežčiausia visoje Japonijoje tvarka, reglamentuojanti telefonų naudojimą.
Dokumente pripažįstama, kad skaitmeniniai įrenginiai tapo būtinybe, bet kartu akcentuojama žala, kurią sukelia pernelyg ilgas jų naudojimas: prastėjantis miegas, sutrikęs dienos režimas, mažėjantis bendravimas šeimoje.
„Ypač vaikams, kurie dar auga, tai gali sutrikdyti sveiką vystymąsi. Nutarimas skirtas apsaugoti nuo neigiamo poveikio, kurį gali sukelti per didelis telefonų naudojimas“, – rašoma dokumente.
Pagal planą, bus skatinama riboti vaiko naudojimąsi telefonais laisvalaikio metu iki dviejų valandų per dieną. Pradinukams siūloma telefonus išjungti 21 val., vyresniems – ne vėliau kaip 22 val.
Reakcijos – nuo palaikymo iki pasipiktinimo
Siūlymas iškart sulaukė didžiulio atgarsio: užplūdo skambučiai, laiškai, kilo diskusijos internete. Atsirado ir judėjimas, siekiantis nutarimą sustabdyti.
Meras tokį žingsnį aiškina nerimu dėl vadinamųjų futoko – vaikų, kurie atsisako lankyti mokyklą.
„Būdami namie jie vis daugiau laiko praleidžia prie telefonų. Kuo ilgiau naudojasi, tuo mažiau miega. Dieną iškeičia į naktį – tai dar labiau didina mokyklos nelankymo problemą“, – aiškino M. Kokis.
Pasak jo, ilgainiui futoko rizikuoja tapti hikikomori – visiška socialine izoliacija.
„Kai žmogus įstringa tokioje būsenoje ir sulaukia vyresnio amžiaus, jo ištraukti iš to beveik neįmanoma. Jei padėsime vaikystėje, galime sumažinti ir mokyklos nelankymą, ir užsisklendimą nuo visuomenės“, – sakė meras.
Vis dėlto nutarimas sulaukė netikėtai daug kritikos. Iš 120 atsiųstų laiškų ir skambučių keturi penktadaliai buvo prieš.
Meras aiškina, kad tai nėra draudimas – dokumentas tik nustato kryptį, už pažeidimus nebus baudžiama. Tačiau daugeliui japonų valdžios rekomendacijos prilygsta įstatymui, todėl jos suvokiamos kaip kišimasis į asmeninį gyvenimą.
Nepaisant kritikos, tikimasi, kad 20 narių miesto taryboje konservatyvūs politikai palaikys siūlymą ir nutarimas bus priimtas.
„Galima kaltinti telefonus, bet ar jų atėmimas išspręs nemigą?“ – svarstė viena iniciatyvos priešininkių Juko Hase.
Ji pridūrė, kad šis nutarimas parengtas neatsižvelgus į visas nuomones, todėl kelia nerimą.
