Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Neįprastas planas atsidūrė dėmesio centre: šio miesto vaikams – tik 2 valandos prie telefono per dieną

2025-09-20 19:45 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Agota Beresnevičiūtė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-20 19:45

Iki šios vasaros Tojokė – ramus 68 tūkstančių gyventojų miestelis prie Nagojos – gyveno be didesnių dramų, tačiau dabar jis atsidūrė visos Japonijos dėmesio centre. Priežastis – miesto mero Masafumio Kokio planas riboti vaikų naudojimąsi išmaniaisiais telefonais.

Mokykla, telefonas, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS ir Irmantas Gelūnas/BNS)

Iki šios vasaros Tojokė – ramus 68 tūkstančių gyventojų miestelis prie Nagojos – gyveno be didesnių dramų, tačiau dabar jis atsidūrė visos Japonijos dėmesio centre. Priežastis – miesto mero Masafumio Kokio planas riboti vaikų naudojimąsi išmaniaisiais telefonais.

REKLAMA
0

Rugpjūčio pabaigoje meras pristatė keturių puslapių dokumentą, kurį miesto taryba svarstys rugsėjo 22-ąją, rašo „The Times“. Jame numatyta griežčiausia visoje Japonijoje tvarka, reglamentuojanti telefonų naudojimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dokumente pripažįstama, kad skaitmeniniai įrenginiai tapo būtinybe, bet kartu akcentuojama žala, kurią sukelia pernelyg ilgas jų naudojimas: prastėjantis miegas, sutrikęs dienos režimas, mažėjantis bendravimas šeimoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Ypač vaikams, kurie dar auga, tai gali sutrikdyti sveiką vystymąsi. Nutarimas skirtas apsaugoti nuo neigiamo poveikio, kurį gali sukelti per didelis telefonų naudojimas“, – rašoma dokumente.

REKLAMA

Pagal planą, bus skatinama riboti vaiko naudojimąsi telefonais laisvalaikio metu iki dviejų valandų per dieną. Pradinukams siūloma telefonus išjungti 21 val., vyresniems – ne vėliau kaip 22 val.

Reakcijos – nuo palaikymo iki pasipiktinimo

Siūlymas iškart sulaukė didžiulio atgarsio: užplūdo skambučiai, laiškai, kilo diskusijos internete. Atsirado ir judėjimas, siekiantis nutarimą sustabdyti.

REKLAMA
REKLAMA

Meras tokį žingsnį aiškina nerimu dėl vadinamųjų futoko – vaikų, kurie atsisako lankyti mokyklą.

„Būdami namie jie vis daugiau laiko praleidžia prie telefonų. Kuo ilgiau naudojasi, tuo mažiau miega. Dieną iškeičia į naktį – tai dar labiau didina mokyklos nelankymo problemą“, – aiškino M. Kokis.

Pasak jo, ilgainiui futoko rizikuoja tapti hikikomori – visiška socialine izoliacija.

„Kai žmogus įstringa tokioje būsenoje ir sulaukia vyresnio amžiaus, jo ištraukti iš to beveik neįmanoma. Jei padėsime vaikystėje, galime sumažinti ir mokyklos nelankymą, ir užsisklendimą nuo visuomenės“, – sakė meras.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vis dėlto nutarimas sulaukė netikėtai daug kritikos. Iš 120 atsiųstų laiškų ir skambučių keturi penktadaliai buvo prieš.

Meras aiškina, kad tai nėra draudimas – dokumentas tik nustato kryptį, už pažeidimus nebus baudžiama. Tačiau daugeliui japonų valdžios rekomendacijos prilygsta įstatymui, todėl jos suvokiamos kaip kišimasis į asmeninį gyvenimą.

REKLAMA

Nepaisant kritikos, tikimasi, kad 20 narių miesto taryboje konservatyvūs politikai palaikys siūlymą ir nutarimas bus priimtas.

„Galima kaltinti telefonus, bet ar jų atėmimas išspręs nemigą?“ – svarstė viena iniciatyvos priešininkių Juko Hase.

Ji pridūrė, kad šis nutarimas parengtas neatsižvelgus į visas nuomones, todėl kelia nerimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų