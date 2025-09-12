Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Japonija praplėtė sankcijas Rusijai

2025-09-12 13:47 / šaltinis: BNS
2025-09-12 13:47

Japonija penktadienį išplėtė sankcijas Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą ir įšaldė daugiau asmenų ir grupių turto bei sumažino rusiškos naftos kainos viršutinę ribą.

Japonijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Japonija penktadienį išplėtė sankcijas Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą ir įšaldė daugiau asmenų ir grupių turto bei sumažino rusiškos naftos kainos viršutinę ribą.

0

Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Tokijas įšaldys 14 asmenų ir 51 organizacijos, įskaitant Rusijos pareigūnus, bendrovių vadovus ir prorusiškus veikėjus Ukrainoje, turtą.

Japonija taip pat sumažins dabartinę rusiškos naftos kainos viršutinę ribą nuo 60 JAV dolerių (51,18 euro) už barelį iki 47,60 JAV dolerio (40,6 euro), kurią 2022 metais nustatė Didžiojo septyneto (G-7) šalys, siekdamos apriboti Rusijos pajamas.

Šia priemone laivybos įmonėms ir draudimo bendrovėms, turinčioms reikalų su Rusija, uždraudžiama eksportuoti naftą už didesnę nei viršutinė riba sumą.

Šis sprendimas priimtas po to, kai liepos mėnesį tokį patį žingsnį žengė Europos Sąjunga (ES) ir Britanija.

„Tikimės, kad bendradarbiaudami su tarptautine bendruomene prisidėsime prie su Ukraina susijusių klausimų sprendimo“, – sakė vyriausiasis vyriausybės atstovas Yoshimasa Hayash.

Japonija tvirtai palaikė Vakarų poziciją dėl Ukrainos, teikdama Kyjivui finansinę ir materialinę paramą ir taikydama sankcijas Rusijos asmenims ir organizacijoms.

Kovo mėnesį Maskva, keršydama už Tokijo sankcijas, uždraudė Japonijos užsienio reikalų ministrui Takeshi Iwaya (Takeši Ivajai), Japonijos ambasadoriui Ukrainoje ir dar septyniems japonams atvykti į šalį.

2022 metais Rusija uždraudė tuometiniam ministrui pirmininkui Fumio Kishidai (Fumijo Kišidai) ir jo įpėdiniui Shigeru Ishiba (Šigeru Išibai) įvažiuoti į šalį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

